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صندوق النقد: أكثر من 20 بلدا فقيرا يطلبون تخفيف أعباء الديون

03:16 م الجمعة 22 مايو 2020
صندوق النقد: أكثر من 20 بلدا فقيرا يطلبون تخفيف أعباء الديون

صندوق النقد الدولي

القاهرة – وكالات:

قال صندوق النقد الدولي أمس الخميس، إن أكثر من 20 بلدا فقيرا طلبوا تخفيفا من أعباء الديون الثنائية الرسمية بموجب مبادرة تدعمها مجموعةالعشرين وإن الصندوق مستعد لدعم تمديد الإمهال الممنوح لما بعد نهاية 2020 إذا اقتضت الضرورة.

وأبلغ جيري رايس المتحدث باسم الصندوق إيجازا صحفيا دوريا أن أكثر من نصف الدول الفقيرة الثلاث والسبعين المؤهلة أبدى اهتماما بالبرنامج الذي أملته جائحة فيروس كورونا، ومن المتوقع ورود مزيد من الاستفسارات بخصوصه.

صندوق النقد ديون الدول البلدان الفقيرة

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