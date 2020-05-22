الصناعة تنتهي من إعداد اشتراطات إنتاج الكمامات المصنوعة من القماش

كتبت – شيماء حفظي:

أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، انتهاء الوزارة من اعداد اشتراطات وطرق اختبار إنتاج الكمامات المصنوعة من القماش والتي تم اعتمادها من وزارة الصحة، بحسب بيان من الوزارة اليوم الجمعة.

وقالت الوزارة، إنه تم تعميم هذه الاشتراطات على مصانع الغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة للالتزام بها في عمليات الإنتاج وبما يتيح تصنيع كمامات تحقق الأمن والسلامة للمواطنين وتقلل الآثار الناتجة عن الاختلاط في ظل قرار الحكومة ببدء تنفيذ خطة التعايش مع فيروس كورونا.

وأكدت جامع، حرص الوزارة على إتاحة هذه النوعية من الكمامات والتى يمكن إستخدامها لمدد طويلة بأسعار مناسبة لكافة المواطنين.

وقال المهندس أشرف عفيفي رئيس هيئة المواصفات والجودة، إن اشتراطات تصنيع الكمامات القماش حددت نوعية الخامات والصبغات المسموح بها إلى جانب التصميم الخارجي للكمامة ومعايير الكفاءة.

وأشار إلى أن الخامات المسموح بها لتصنيع الكمامات القماش يجب ان تكون خامات محققة الاشتراطات الصحية التي تحقق الأمان والسلامة للمستهلك وتكون خالية من الوبرة (Zero lint ) منعًا لتعرض الجهاز التنفسي لمشاكل صحية وخاصة لأصحاب الأمراض التنفسية المُزمنة وخالية من المواد والصبغات المسرطنة والمعادن الثقيلة والمواد الضارة مع التأكيد بأن تكون الأقمشة ذات كفاءة عالية للحماية من نفاذ الفيروسات و تكون غير منفذه للماء والسوائل لمقاومة الرذاذ .

وأضاف أن الخامات يجب أن تتميز أيضا بالقدرة على السماح بالتنفس بشكل مريح دون ان يحدث اختناقات لمستخدميها كما يجب أن تتميز بثبات الأبعاد مع تعدد مرات الغسيل والتطهير المعتادة للحماية لتسهيل الأمر على المواطن البسيط في استخدامها وأن تتحمل الخامة الغسيل عند درجات حرارة عالية في وجود المواد المطهرة وكذلك الكي عند درجات حرارة عالية دون تلف لمرات غسيل متعددة أو تغيير فى الشكل.

وأكد أنه في هذا الإطار على أهمية إلتزام المصنعين بوضع ورقة تعليمات بطريقة الاستخدام والغسيل مع كل كمامة وتغليفها وذلك بهدف توعية المستهلك بان الكمامة يجب أن تغسل فور نزعها حتى لا تكون سببا في انتشار العدوى وأن يوضح بورقة التعليمات أهمية غسل الكمامة بالماء والصابون والمطهرات المناسبة وكيها قبل الاستخدام للمرة ثانية وذلك حرصا على سلامة المواطنين.

وقال عفيفي، إن الخامات يجب ان تتضمن بجانب القماش المستخدم مراعاة انواع خيوط الحياكة المستخدمة وأي مستلزمات تدخل في تصنيع الكمامة أن تكون آمنة وغير ضارة وذلك طبقا للمواصفة القياسية المصرية رقم 7266 الجزء الرابع والخاصة بمعايير السلامة والصحة والبيانات للمنتجات النسيجية والخاصة بالملابس.

وأشار رئيس هيئة المواصفات والجودة، إلى أن التصميم الخارجي للكمامات القماش، واشتراطات التصنيع نصت على أن تكون الكمامة متعددة الطبقات بحد أدنى طبقتين و يكون شكل الكمامة و حجمها مناسب لتغطية الفم والأنف حتى اسفل الذقن بشكل محكم وآمن.

وأضاف أن اختبارات كفاءة الكمامة القماش التي حددتها الاشتراطات تتضمن مقاومة المياه والسوائل وكفاءة ترشيح الجسيمات والتهوية وقابلية التنفس واختبار الوبرة (lint) واختبارات الصبغات والمواد المسرطنة والمعادن الثقيلة.

وأشار إلى أنه في هذا الصدد إلى أهمية توحيد طرق الاختبار طبقا للمعايير الدولية حتى تتحقق السلامة والأمان لمستخدم الكمامة والمنافسة العادلة بين المصنعيين.