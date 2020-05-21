تستخدم 60 مرة وتبدأ من 15 جنيها.. قصة تصنيع "كمامة قماش" لمواجهة كورونا

كتبت- شيرين صلاح:

أظهرت الحكومة اهتماما كبيرا خلال الأيام الماضية، بتوفير الكمامات القماش القابلة للغسيل، للمواطنين، ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا.

وكشف مسؤولون بقطاع الغزل والنسيج لمصراوي، تفاصيل تصنيع الكمامات، ومدة صلاحيتها، وأسعارها، وموعد طرحها في الأسواق.

وكانت وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع، اجتمعت مع ممثلي قطاع صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة وممثلي وزارة الصحة وهيئة الشراء الموحد لبحث تدبير احتياجات الدولة من الكمامات المصنوعة من القماش.

وأوضحت الوزارة، أن هذا يأتي ضمن خطة الحكومة للتعايش مع فيروس كورونا المستجد، والتي من المقرر بدء تنفيذها اعتبارا من منتصف شهر يونيو المقبل.

وقالت ماري لويس، رئيسة المجلس التصديري للملابس الجاهزة، لمصراوي، إن الكمامات القماش ستصنع بتقنية جديدة تسمى "افنور"، وهي تقنية فرنسية.

"هذه التقنية تصنع منها الكمامة بخطيوط قطنية رفيعة بنمرة معينة، وستكون طبقتين، وبها 3 كسرات مثلها مثل الكمامة الطبية ولكن مصنوعة من القماش" بحسب ماري.

وأضافت أن هذه الكمامات سيتمكن المواطن من استخدامها 60 مرة ثم تغسل بالماء بدرجة حرارة 40 درجة مئوية، بدلا من الكمامات الطبية العادية التي تستخدم مرة واحدة فقط.

وأشارت إلى أن جميع مصانع الملابس الجاهزة والصناعات النسيجية لديها على الأقل خط إنتاج مخصص لإنتاج هذه النوعية من الكمامات سيعمل فور الطلب منه.

وكانت الوزيرة قالت خلال الاجتماع إن وزارتي التجارة والصناعة والصحة قد اعتمدتا مواصفات واشتراطات تصنيع الكمامات المصنوعة من القماش تمهيداً لتعميمها على المصانع لبدء عملية الإنتاج حيث تضمن الاشتراطات توفير أعلى معدلات الحماية للمواطنين وتقليل الآثار الناتجة عن الاختلاط إلى جانب سهولة إستخدمها لأكثر من مرة وبتكلفة مناسبة.

ووفقا لقول ماري لويس، فإن من مواصفات هذه الكمامات السماح للمواطنين استخدامها لمدة 60 مرة، وتغسل بدرجة حراة 40 درجة مئوية بعد كل مرة تم الخروج بها.

وأضافت ماري، أن هذه الكمامات ستطرح بثلاثة أنواع على أن يراعى أن يكون سعرها في متناول جميع المواطنين.

وذكرت رئيسة المجلس التصديري، أن هذه الكمامات سيتم توفرها في الصيدليات للمواطنين، وأن السعر سيتراوح بين 15 جنيها و25 جنيها لسعر الجملة، وستحدد سعر الكمامة على حسب الكميات المطلوبة من قبل الجهات الحكومية أو من قبل الصيدليات.

وقال متعاملون بقطاع الملابس الجاهزة والصناعات النسيجية، إنه بالنظر إلى سعر الكمامات الطبية ستكون هذه الكمامات القماش أوفر على المواطنيين.

وأشارت الوزيرة في اجتماعها، إلى أنه سيتم توفير الكمامة لكافة فئات الشعب المصرى خلال المرحلة المقبلة تزامناً مع خطة الدولة للفتح التدريجي لبعض الأنشطة والتعايش مع تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وبحسب ماري، فإن هناك كميات الآن تم إنتاجها من قبل عدد من مصانع الملابس الجاهزة وسيتم طرحها قريبا.

وأضاف محمد المرشدي، رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، لمصراوي، أن وزارة الصناعة ستوفر كمية من هذه الكمامات قبل امتحانات نهاية العام الدراسي على أن توزيع هذه الكمامات على الطلاب مجانا قبل دخولهم الامتحان.

وقالت جامع إنه تم الإتفاق مع ممثلي قطاع صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة على البدء فورا في تصنيع الكميات اللازمة من الكمامات القماش لتلبية احتياجات وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي لإتاحتها للطلاب خلال امتحانات نهاية العام.