"صيدليات العزبي" توجه ميزانية إعلانات رمضان لمبادرات دعم متضرري فيروس كورونا

قالت صيدليات العزبي، في بيان اليوم الخميس، إنها وجهت الميزانية التسويقية المخصصة للإعلانات خلال شهر رمضان إلى دعم جهود الدولة لمواجهة فيروس كورونا من خلال 6 مبادرات تشمل ( دعم المئات من أسر العمالة اليومية المتضررة، والتكفل بعلاج ٥٠٠ أسرة من مرضي السكر والضغط، وتقديم أدوات التعقيم اللازمة للأطقم الطبية بالمنوفيه. وتوفير جهاز تنفس صناعي بالجيزة، وتوفير ٢٠٠٠ عبوة تعقيم لمستشفي بهية، وتقديم خصومات للجيش الأبيض في جميع فروعها).

وقال الدكتور أحمد العزبي، مالك ورئيس مجلس إدارة صيدليات العزبي، إن هذه المبادرات تأتي في إطار حرص صيدليات العزبي على المسؤلية المجتمعية ودعم القطاع الطبي ومؤسسات الدولة.

وقال الدكتور أحمد الساداتى، نائب الرئيس التنفيذي لصيدليات العزبي، إن صيدليات العزبي وجهت الميزانية التسويقية الخاصة بالإعلانات خلال شهر رمضان إلي دعم الأسر المتضررة من إاتشار فيروس كورونا، موضحا أنه تم دعم المئات من أسر العمالة اليومية المتضررة بالفعل بالتعاون مع جمعية الأورمان وتوزيع كراتين (السلع الغذائية) خلال شهر رمضان علي القري الأكثر تضرراً .

وأضاف أن صيدليات العزبي ستتكفل أيضا بعلاج نحو ٥٠٠ أسرة من مرضي السكر والضغط بالتعاون مع بنك الشفاء بجانب مبادرة أخرى لدعم الأطقم الطبية "الجيش الأبيض" وتم البدء فعليا بمديرية الشؤون الصحية بالمنوفية من خلال تقديم جميع المستلزمات الطبية وأدوات التعقيم اللازمة، كما تم التعاون مع نقابة صيادلة الجيزة لتوفير جهاز تنفس صناعي، ومبادرة أخرى لتوفير ٢٠٠٠ زجاجة كحول لمحاربات مستشفى بهية للتعقيم اللازم لهن بجانب تقديم خصومات للجيش الأبيض في كافة فروع صيدليات العزبي كنوع من رد الجميل.

وقالت مها فريد، الرئيس التنفيذي لصيدليات العزبي، إن موظفينا هم رأس مالنا وموطن قوتنا ولذلك نحن حريصين علي الاحتفاظ بكافة الموظفين علي الرغم من الظروف الصعبة الحالية في ظل تفشي فيروس كورونا ، وقد تم صرف كافة الرواتب في موعدها وتم اعتماد المكافأة الربع سنوية لجميع العاملين بالصيدليات.