أيمن عبد الموجود مساعدا لوزيرة التضامن لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي



كتبت- ياسمين سليم:

أصدرت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، قرارا بندب أيمن عبد الموجود عابد رئيس الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات، للعمل بوظيفة مساعد وزير التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي.

وبحسب بيان من وزارة التضامن الاجتماعي اليوم الخميس، تتضمن مهام واختصاصات عبد الموجود، التي نص عليها قرار الوزيرة، إعداد خطة لتطوير أداء منظمات المجتمع الأهلي بما يتفق مع القانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، بما يشمل مؤشرات قياس النتائج.

كما تتضمن هذه المهام والاختصاصات المساهمة في تطوير قاعدة بيانات كاملة لمؤسسات المجتمع الأهلي والإشراف على تحديث بياناتها دورياً، وفي إنشاء سجل وأرشيف إلكتروني لكل مستندات الجمعيات والإتحادات والمؤسسات الأهلية والمنظمات الأجنبية غير الحكومية.

وتشمل المهام كذلك رسم ومتابعة إجراءات تطبيق أحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، ومعاونة الوزيرة في متابعة أعمال الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي بما يمكنها من القيام بدورها المنوط بها وفقاً لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.

وتشمل مهام عبد الموجود المساهمة في إدارة ملف تنمية موارد الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي وكسب التأييد لها، وإعادة هيكلتها والتحديث الوظيفي لكافة الوظائف ذات الصلة، والمساهمة في إعداد خطط الإحلال الوظيفي وتحديثها، إلى جانب إعداد تقارير دورية عن التقدم الذي أحرزته الوزارة في مجال العمل الأهلي.

وتتضمن اختصاصاته أيضا المساهمة في مراجعة تقارير تقييم البرامج والمشروعات والمبادرات بالوزارة المعنية بالعمل الأهلي بالتشاور مع الإدارات المركزية والإدارات الفنية بالوزارة والمديريات وتقديم المقترحات في هذا الصدد إلى وزير التضامن الاجتماعي.

وتشمل المهام المساهمة في وضع استراتيجية مصر للعمل التطوعي وسياسات تنظيمه وخططه والإشراف على تنفيذها، وتشجيع المجتمع الأهلي والجهات الحكومية على توفير فرص التطوع.

وتتضمن كذلك المساهمة في وضع خطط وبرامج لتحقيق الاستدامة المالية لمؤسسات العمل الأهلي بالتعاون مع القطاع الخاص وشركاء التنمية بما يساهم قي تنفيذ الأنشطة التي تتفق مع خطط الدولة التنموية واحتياجات المجتمع وسياسة وزارة التضامن الاجتماعي.

وتشمل مهام عبد الموجود الإشراف على ومتابعة أعمال نشاط حج الجمعيات المنفذ من خلال المؤسسة القومية لتيسير الحج بالوزارة والعرض أول بأول على وزير التضامن الاجتماعي بالإجراءات والنتائج وتمثيل الوزارة مع الجهات المعنية بهذا الشأن.