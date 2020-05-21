بنك قناة السويس يعلن تنفيذ صفقة التخارج من شركة ميدور

كتبت – منال المصري:

قال بنك قناة السوبس، في بيان اليوم الخميس، إنه تم تنفيذ صفقة بيع حصته في رأسمال شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول (ميدور)، البالغة 1.27% من رأسمال الشركة المصدر البالغ قدره 2.2 مليار (المدفوع منه 1.680 مليار دولار).

وأوضح البنك، أن تنفيذ الصفقة يأتي بعد استيفاء الموافقات اللازمة من الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية.

وكان مجلس إدارة البنك وافق على بيع المساهمة، الممثلة في عدد 560 ألف سهم (مسددة بالكامل)، للهيئة المصرية العامة للبترول (المساهم الرئيسي بالشركة)، على أساس سعر بواقع 54.70 دولار للسهم الواحد بقيمة إجمالية للصفقة تبلغ نحو 30.6 مليون دولار.

وقدم البنك كافة المستندات اللازمة لتنفيذ العملية للبورصة المصرية، كما تم عمل الإفصاح اللازم، وذلك وفقا لمتطلبات قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

وقال حسين رفاعي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك، إن عملية التخارج تأتي في إطار السياسة الاستثمارية للبنك وضمن استراتيجية شاملة لإعادة هيكلة محفظة الاستثمارات، عملا على تعظيم العائد على الاستثمار وتدعيم القاعدة الرأسمالية وتعزيز مؤشرات كفاية رأس المال بما يدعم خطط النمو والتوسع المستهدفة.

وأشار إلى أن التخارج من تلك المساهمة يتيح فرص كبيرة لتوسيع تعاملات البنك مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركاتها التابعة ومنها شركة ميدور والأطراف المرتبطة بها، وذلك من خلال قيام البنك بتقديم حزمة متنوعة من الخدمات المالية والمصرفية والاستشارية، أخذا في الاعتبار الأهمية الاستراتيجية لقطاع البترول كأحد أهم مكونات الاقتصاد المصري.

وأوضح رفاعي أن قرار التخارج من المساهمة جاء مستندا إلى عدد من الحيثيات تضمنت اكتمال قيام البنك بدوره منذ دخوله كمساهم في الشركة عام 1998، وانخفاض نسبة مساهمة البنك في الشركة لتصل الى (1.27%) وهي نسبة غير مؤثرة في عملية اتخاذ القرار بالشركة، بالإضافة إلى أن البنك غير ممثل في مجلس إدارة الشركة.

وأشار رفاعي إلى، الأثر الإيجابي لقرار التخارج على تعزيز القاعدة الرأسمالية للبنك وعلى معيار كفاية رأس المال، وذلك من خلال الأرباح الرأسمالية المحققة من التخارج والتي ستنعكس مباشرة على حقوق ملكية البنك، حيث تقدر حصيلة الأرباح رأسمالية المحققة من الصفقة بنحو 5.7 مليون دولار، وآخذا في الاعتبار كذلك العائد المتوقع من إعادة استثمار حصيلة التخارج في أوجه التوظيف والاستثمار المختلفة.

وشركة ميدور، هي إحدى شركات قطاع البترول، وتتبع الهيئة المصرية العامة للبترول، وتأسست عام 1994، وتمتلك معامل تكرير ومصفاة لخام البترول.

وحققت شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول "ميدور"، خلال عام 2019 أعلى إيرادات لها منذ 5 سنوات بقيمة 2.4 مليار دولار، بحسب بيان لوزارة البترول.