تراجع الخيار والمشمش.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم الخميس
كتبت- شيرين صلاح:
تراجعت أسعار الخيار البلدي والمشمش والفلفل الرومي والفلفل الحامي بين 50 قرشا وجنيهين، خلال تعاملات اليوم الخميس، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.
وتراوح سعر كيلو الخيار البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات، وسعر كيلو المشمش بين 8 و10 جنيهات، وكيلو الفلفل الرومي البلدي بين 1.5 و4.5 جنيه.
ويرصد مصراوي أسعار الجملة لمجموعة من الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور.
أسعار الخضروات:
الطماطم بين 1.8 و3.8 جنيه.
البطاطس بين 1.5 و2.7 جنيه.
البصل بين 2.5 و3.5 جنيه.
الكوسة بين 1.5 جنيه و4 جنيهات.
الفاصوليا بين 2.5 جنيه و5 جنيهات.
الباذنجان البلدي بين 2 جنيه و3 جنيهات.
الفلفل الرومي البلدي بين 1.5 و4.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.
الفلفل الحامي البلدي بين 1.5 و4.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.
الملوخية بين 3 و4 جنيهات.
الخيار البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.
البامية بين 15 جنيها.
أسعار الفاكهة:
البرتقال الصيفي بين 5 و9 جنيهات.
الجوافة بين 5 و9 جنيهات.
الفراولة بين 4 و7 جنيهات.
الكانتلوب بين 3 و7 جنيهات.
البطيخ بين 12 جنيها و18 جنيها.
الخوخ البلدي بين 4 و9 جنيهات.
المشمش بين 8 و10 جنيهات، بتراجع جنيهين.
الليمون البلدي 3 جنيهات و11 جنيها.
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