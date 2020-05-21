تراجع الخيار والمشمش.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم الخميس

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الخيار البلدي والمشمش والفلفل الرومي والفلفل الحامي بين 50 قرشا وجنيهين، خلال تعاملات اليوم الخميس، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.

وتراوح سعر كيلو الخيار البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات، وسعر كيلو المشمش بين 8 و10 جنيهات، وكيلو الفلفل الرومي البلدي بين 1.5 و4.5 جنيه.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لمجموعة من الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.8 و3.8 جنيه.

البطاطس بين 1.5 و2.7 جنيه.

البصل بين 2.5 و3.5 جنيه.

الكوسة بين 1.5 جنيه و4 جنيهات.

الفاصوليا بين 2.5 جنيه و5 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 2 جنيه و3 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 1.5 و4.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

الفلفل الحامي البلدي بين 1.5 و4.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

الملوخية بين 3 و4 جنيهات.

الخيار البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

البامية بين 15 جنيها.

أسعار الفاكهة:

البرتقال الصيفي بين 5 و9 جنيهات.

الجوافة بين 5 و9 جنيهات.

الفراولة بين 4 و7 جنيهات.

الكانتلوب بين 3 و7 جنيهات.

البطيخ بين 12 جنيها و18 جنيها.

الخوخ البلدي بين 4 و9 جنيهات.

المشمش بين 8 و10 جنيهات، بتراجع جنيهين.

الليمون البلدي 3 جنيهات و11 جنيها.