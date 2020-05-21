مصر تطرح سندات دولارية جديدة على 3 شرائح

القاهرة- وكالات:

أظهرت وثيقة أن مصر بدأت تسويق سندات دولارية على ثلاث شرائح يوم الخميس بآجال أربعة و12 و30 عاما، بحسب وكالة رويترز.

وكشفت الوثيقة الصادرة عن أحد البنوك التي تقود العملية أن مصر قدمت سعرا استرشاديا أوليا لشريحة الأربع سنوات عند نحو 6.25 بالمئة، وللسندات لأجل 12 عاما عند نحو 8.125 بالمئة وللأوراق لأجل 30 عاما عند نحو 9.375 بالمئة.

وعينت مصر بي.إن.بي.باريبا وسيتي وإتش.إس.بي.سي وستاندرد تشارترد لترتيب العملية التي من المتوقع أن تغلق في وقت لاحق يوم الخميس.