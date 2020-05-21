البورصة تواصل التراجع مع بداية تعاملات اليوم الخميس

كتب- مصطفى عيد:

واصلت البورصة تراجعها مع بداية تعاملات اليوم الخميس، حيث انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.35% إلى مستوى 10169 نقطة.

بينما صعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.13%، ومؤشر EGX100 EWI بنسبة 0.06%.

وكانت المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 انخفض بنسبة 1.47% بنهاية تعاملات أمس الأربعاء إلى مستوى 10205 نقاط.