البورصة تواصل التراجع مع بداية تعاملات اليوم الخميس
10:19 ص الخميس 21 مايو 2020
كتب- مصطفى عيد:
واصلت البورصة تراجعها مع بداية تعاملات اليوم الخميس، حيث انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.35% إلى مستوى 10169 نقطة.
بينما صعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.13%، ومؤشر EGX100 EWI بنسبة 0.06%.
وكانت المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 انخفض بنسبة 1.47% بنهاية تعاملات أمس الأربعاء إلى مستوى 10205 نقاط.
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