حاتم دويدار رئيسًا تنفيذيًا لمجموعة اتصالات خلفًا لصالح العبدولي

كتب- علاء حجاج:

أعلنت مجموعة الإمارات للاتصالات (اتصالات) عن تعيين حاتم دويدار رئيسا تنفيذيا بالإنابة خلفا لـ صالح عبد الله العبدولي الذي استقال من منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة أمس 19 مايو.

وذكرت المجموعة المدرجة في سوق أبوظبي المالي في بيان لها اليوم الأربعاء، إن استقالة العبدولي جاءت لأسباب شخصية.

وانضم حاتم دويدار إلى مجموعة اتصالات في سبتمبر 2015 ليشغل منصب رئيس عمليات المجموعة، وتم تعيينه في منصب الرئيس التنفيذي للعمليات الدولية في مجموعة اتصالات في 2016.

وقبل انضمام دويدار لمجموعة اتصالات، شغل منصب رئيس مجلس إدارة فودافون مصر، وكبير المستشارين لمجموعة فودافون. وانضم دويدار إلى شركة فودافون مصر عام 1999 حيث شغل منصب مدير عام قطاع التسويق. ، ثم تم اختياره رئيساً تنفيذيا لفودافون مصر من عام 2004 وحتى 2014.

ويشغل دويدار عضوية مجلس إدارة اتصالات المغرب وشركة الاتصالات الباكستانية المحدودة ويوفون واتصالات مصر. وقد حصل على درجة البكالوريوس في الاتصالات والهندسة الإلكترونية من جامعة القاهرة ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية في القاهرة.