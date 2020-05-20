"إيديتا" تدخل سوق البسكويت وتطلق منتجًا جديدًا خلال أسابيع

كتبت- شيماء حفظي:

قالت شركة "إيديتا للصناعات الغذائية"، في بيان اليوم الأربعاء، إنها أطلقت علامتها التجارية الجديدة "أونيرو" لمنتج بسكويت مصري، لأول مرة.

وأضافت الشركة، أن إطلاق البسكويت، يأتي في إطار استراتيجية تنويع تشكيلة منتجات الشركة وزيادة مصادر الإيرادات المختلفة.

وأشار بيان الشركة إلى أن سوق البسكويت في مصر سريع النمو، حيث بلغ حجم السوق نحو 4.6 مليار جنيه في 2019 بمعدل نمو سنوي مركب 16% خلال السنوات الثلاث الماضية.

وستطلق الشركة منتج "أونيرو كوكي كريسب" وهو كوكيز فانيليا الشيكولاته محشو بكريمة الشيكولاته، وهو أول منتجات "كوكيز" الشيكولاته يتم تصنيعه محليًا، وسيتم إطلاق اثنين من الوحدات البيعية الأكبر حجمًا بطعم الفانيليا والشيكولاته خلال الأسابيع القادمة.

وستقوم الشركة بتصنيع منتجات "أونيرو كوكى كريسب" في مصنع E08، حيث تم تركيب خط إنتاج جديد؛ لتصنيع منتجات البسكويت بتكلفة استثمارية بلغت 55 مليون جنيه، بحسب البيان.

وإيديتا من كبرى شركات الصناعات الغذائية في مصر، تأسست في 1996، وهي متخصصة في صناعة الكعك والكرواسون، ومن أشهر منتجاتها: "مولتو وتوينكيز وتودو وبيك رولز وفريسكا ويفر".