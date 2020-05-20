تراجع البلطي والبوري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم
كتبت- شيرين صلاح:
تراجع سعر كيلو السمك البلطي جنيهين، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في سوق الجنلة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 24 و26 جنيها، كما تراجع سعر كيلو السمك البوري 5 جنيهات، ليتراوح ما بين 39 و45 جنيها.
وارتفع سعر كيلو المكرونة السويسس 6 جنيهات، ليتراوح بين 60 و76 جنيها، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.
واستقر سعر كيلو السمك الفيليه البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيها، ، كما استقر سعر كيلو الكابوريا بين 30 و130 جنيها.
وسجل سعر كيلو الجمبري بين 300 جنيه و370 جنيها، وبلغ سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
13484
عدد المصابين
-
3742
عدد المتعافين
-
659
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
4947841
عدد المصابين
-
1936718
عدد المتعافين
-
322787
عدد الوفيات
إعلان