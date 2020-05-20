أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة عادل إمام رامز جلال الدوري الألماني مسلسلات رمضان الطقس حظر التجوال أسعار الذهب

تراجع البلطي والبوري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

10:31 ص الأربعاء 20 مايو 2020
تراجع البلطي والبوري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

أسعار الأسماك

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو السمك البلطي جنيهين، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في سوق الجنلة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 24 و26 جنيها، كما تراجع سعر كيلو السمك البوري 5 جنيهات، ليتراوح ما بين 39 و45 جنيها.

وارتفع سعر كيلو المكرونة السويسس 6 جنيهات، ليتراوح بين 60 و76 جنيها، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

واستقر سعر كيلو السمك الفيليه البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيها، ، كما استقر سعر كيلو الكابوريا بين 30 و130 جنيها.

وسجل سعر كيلو الجمبري بين 300 جنيه و370 جنيها، وبلغ سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.

أسعار الأسماك السمك البلطي السمك الفيليه البلطي

الخبر التالى:

"إيديتا" تدخل سوق البسكويت وتطلق منتجًا جديدًا خلال أسابيع

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 13484

    عدد المصابين

  • 3742

    عدد المتعافين

  • 659

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 4947841

    عدد المصابين

  • 1936718

    عدد المتعافين

  • 322787

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:انخفاض 7 درجات.. موعد انكسار الموجة الحارة واستقرار الأحوال الجوية