تراجع البلطي والبوري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو السمك البلطي جنيهين، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في سوق الجنلة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 24 و26 جنيها، كما تراجع سعر كيلو السمك البوري 5 جنيهات، ليتراوح ما بين 39 و45 جنيها.

وارتفع سعر كيلو المكرونة السويسس 6 جنيهات، ليتراوح بين 60 و76 جنيها، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

واستقر سعر كيلو السمك الفيليه البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيها، ، كما استقر سعر كيلو الكابوريا بين 30 و130 جنيها.

وسجل سعر كيلو الجمبري بين 300 جنيه و370 جنيها، وبلغ سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.