ما إجراءات جهاز تنظيم الاتصالات لمواجهة مشكلات جودة خدمات المحمول؟

كتب- علاء حجاج:

ارتفعت عدد المناطق التي تعاني من مشكلات في جودة الخدمات الصوتية لشركات المحمول الأربعة خلال شهر مارس الماضي، بحسب تقرير للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، صدر أمس.

ووصل عدد المناطق التي بها مشاكل إلى 58 منطقة، وأرجع التقرير ذلك إلى سبب سوء الأحوال الجوية التي شهدتها البلاد منتصف مارس الماضي.

وأجرى تنظيم الاتصالات اختبارات في 80 منطقة (مدينة أو حي) بمساحة 24 ألف كيلومتر لشبكات المحمول الأربعة.

ما هي الإجراءات التي يتخذها الجهاز ضد الشركات التي تعاني من المشكلات في الخدمات الصوتية؟

وعن الإجراءات التي يقوم بها تنظيم الاتصالات لتحسين جودة الخدمة في المناطق المتأثرة، قال الجهاز إنه يبلغ مشغلي خدمات المحمول دوريًا بالأعطال وتحديد أماكنها استنادا على تقارير جودة خدمات المحمول الشهرية، وذلك لتعمل الشركات على حل هذه الأعطال وتفادي تكرارها.

ولا يكتفي تنظيم الاتصالات بذلك، بل يعقد اجتماعات دورية على مدار شهر من صدور التقرير للوقوف على إجراءات الشركات في تحسين جودة الخدمة في الأماكن المذكورة بالتقرير.

وفي حال عدم تحسن الخدمة، يتخذ تنظيم الاتصالات إجراءات تصعيدية ضد الشركات المخالفة للحفاظ على حق العملاء في الحصول على خدمة بجودة عالية، ما قد يصل إلى تطبيق غرامات مالية على الشركات المخالفة.

وبحسب تقرير تنظيم الاتصالات عن جودة الخدمات الصوتية لشهر مارس فقد بلغ عدد المدن التي ما زالت تعاني من مشاكل في جودة الخدمة بالنسبة لشبكة "وي" المصرية للاتصالات 39 منطقة من إجمالي 80 منطقة تم اختبار مستوى الخدمة بها، و34 لشركة فودافون، و25 منطقة لشركة اتصالات مصر، و20 منطقة لشبكة أورنج.