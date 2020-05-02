"مصر لصناعة الكيماويات" ترفع إنتاجها من المطهرات لـ 120 ألف طن لمواجهة كورونا

كتبت- شيماء حفظي:

قالت وزارة قطاع الأعمال العام اليوم السبت إن شركة مصر لصناعة الكيماويات رفعت إنتاجها من المطهرات إلى 120 ألف طن سنويا لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأضافت في بيان صحفي الشركات التابعة للوزارة، تواصل دعم جهود الدولة في مواجهة فيروس كورونا، ومن هذه الشركات شركة مصر لصناعة الكيماويات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والذي يمثل "هيبوكلوريت الصوديوم" أحد أبرز منتجاتها حيث يستخدم في أعمال التطهير ضد فيروس كورونا.

ورفعت الشركة طاقتها الإنتاجية من "هيبوكلوريت الصوديوم" إلى 120 ألف طن سنويا ويدخل في صناعة المطهرات والمنظفات، بحسب البيان.

وقال البيان إن "هيبوكلوريت الصوديوم" يعد من أقوى المطهرات التي تقضي على الفيروسات والجراثيم حيث يستخدم في تطهير وتعقيم الأسطح والمباني والمعدات.

وتحرص الشركة على تلبية متطلبات العملاء رغم ارتفاع الطلب بأكثر من 800%.

وقال البيان إن الشركة رفعت الطاقة الإنتاجية حتى تفي بمتطلبات السوق من منتج "هيبوكلوريت الصوديوم" لمواجهة فيروس كورونا.

جدير بالذكر أن الشركة قامت بتلبية احتياجات عدد من الوزارات والمحافظات والهيئات والشركات والمستشفيات من منتج "هيبوكلوريت الصوديوم" للقيام بأعمال التعقيم والتطهير ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتبعها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.