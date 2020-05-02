21 مليار جنيه خسائر متوقعة للسكة الحديد وماسبيرو خلال العام المقبل

كتبت- ياسمين سليم:

توقع البيان الاحصائي للهيئات الاقتصادية لموازنة العام المالي المقبل تحقيق خسائر لبعض الهيئات الاقتصادية بقيمة 22.6 مليار جنيه.

وكان النصيب الأكبر من هذه الخسائر لهيئتي سكك حديد مصر والوطنية للإعلام بقيمة إجمالية بلغت 21 مليار جنيه.

وتشير أرقام البيان الاحصائي للهيئات إن الهيئة القومية لسكك حديد مصر من المتوقع أن تحقق خسائر بقيمة تبلغ 12.7 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل مقارنة بخسائر متوقعة بقيمة 9.8 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري.

ويعاني مرفق السكك الحديدية، والذي يمتد على مسافة تصل إلى خمسة آلاف كيلو متر بطول البلاد، من بعض الإهمال، الذي يدفع إلى وقوع حوادث قطارات بشكل متكرر، وتعمل الحكومة حاليا على خطة لرفع كفاءة القطارات والإشارات والمزلقانات.

وبحسب البيانات فإن الموازنة العامة ستقدم دعمًا للهيئة القومية لسكك حديد مصر بقيمة 4.6 مليار جنيه في العام المالي المقبل مقارنة بـ 3.3 مليار جنيه في موازنة العام المالي الجاري.

ومن المتوقع أن تحقق الهيئة الوطنية للإعلام "ماسبيرو" خسائر بقيمة 8.3 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل مقابل 7.4 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري، بحسب البيان الاحصائي للهيئات الاقتصادية.

وستقدم الحكومة دعمًا للهيئة الوطنية للإعلام بقيمة 1.8 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل مقارنة بـ 1.9 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري.

وتظهر البيانات إنه من المتوقع للهيئات الاقتصادية تحقيق فائض للحكومة خلال السنة المالية المقبلة بقيمة تبلغ 64 مليار جنيه منها 8.6 مليار جنيه من الهيئة المصرية العامة للبترول و33.5 مليار جنيه من هيئة قناة السويس و10 مليارات جنيه من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة و11.9 مليار جنيه من باقي الهيئات الاقتصادية.