كل ما تريد معرفته عن مواعيد صرف معاشات شهر مايو بعد التعديل

كتبت- ياسمين سليم:

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي غدًا الأحد صرف معاشات شهر مايو من مكاتب التأمينات والبريد، عبر تقسيم مواعيد الصرف وفقًا لقيمة المعاش.

وكانت الوزارة قد أجلت موعد الصرف ليكون يوم الأحد بدلًا من اليوم السبت الإجازة الرسمية بمناسبة عيد العمال.

وبدأت الوزارة أمس صرف جميع المعاشات عبر ماكينات الصراف الآلي، وبلغ قيمة المنصرف أمس 490 مليون جنيه لعدد 416 ألف حركة صرف، بحسب بيان من الوزارة.

وقررت الوزارة أن يكون يوم الأحد 3 مايو هو أول أيام صرف المعاشات من مكاتب البريد ومنافذ الهيئة القومية للتأمينات وذلك في إطار خطة الدولة للتيسير على أصحاب المعاشات وضمان سلامتهم، ضمن الإجراءات الاحترازية من انتشار فيروس "كورونا المستجد".

وبعد تعديل موعد صرف المعاشات بسبب إجازة عيد العمال، غيرت الوزارة مواعيد الصرف للفئات المختلفة من منافذ هيئة التأمينات والبريد لتصبح كالتالي:

- أصحاب المعاشات الذين يتقاضون 1000 جنيه فأقل، ويبلغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف، سيصرفون من منافذ الهيئة القومية للتأمينات ومكاتب البريد خلال أيام الأحد والاثنين الموافقين (3-4) من شهر مايو.

- أصحاب المعاشات ممن يتقاضون أكثر من 1000 جنيه حتى 2000 جنيه، ويبلغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف، سيصرفون أيام "الثلاثاء والأربعاء" الموافقين (5-6) من شهر مايو.

- أصحاب المعاشات البالغ قيمة معاشاتهم أكثر من 2000 جنيه حتى 3000 جنيه، ويبلغ عددهم مليون قائم بالصرف سيصرفون يومي الخميس والسبت (7-9) مايو.

- أصحاب المعاشات ممن يزيد معاشهم على 3000 جنيه ومن يتخلف عن الصرف خلال الأيام المحددة له، سيصرفون معاشاتهم بداية من يوم الأحد الموافق 10 مايو.

وسيبدأ من الغد صرف جميع المعاشات المحولة على البنوك.

ويوضح الإنفوجرافيك التالي مواعيد صرف المعاشات الجديدة: