الملا يصدر حركة تعيينات وتنقلات لقيادات قطاع البترول

كتب- أحمد السيد:

أصدر طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، حركة تعيينات وتنقلات شملت تعيين وكيل للوزارة، ورؤساء ونواب للشركات القابضة، ورؤساء شركات بقطاع البترول.

وتأتي الحركة لشغل بعض المواقع التي خلت أو ستخلو بخروج شاغليها للتقاعد القانوني، وذلك في إطار دعم المواقع البترولية والكفاءات اللازمة لتحقيق الأهداف المستقبلية المستهدفة وتبادل الخبرات اللازمة، بحسب بيان من الوزارة.

وشملت الحركة الأسماء والمناصب التالية:

- تعيين مجدي محمد جلال الدين بدر رئيسا لمجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" اعتبارا من 25 مايو الجاري.

- تعيين علاء عبد الفتاح قاسم البطل رئيسا لمجلس إدارة شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول اعتبارا من 18 يونيو 2020.

- تعيين أشرف سعيد محمد قطب رئيسا للإدارة المركزية للشئون المالية والتجارية والاقتصادية بوزارة البترول اعتبارا من 9 يونيو المقبل.

- تعيين عادل أحمد السيد محمد سماحة نائبا للرئيس التنفيذي لهيئة البترول للاستكشاف وعضوا بالمجلس التنفيذي للهيئة مع إشرافه على نيابة الاتفاقيات بالهيئة اعتبارا من 18 يونيو 2020.

- تعيين سمير محمد عبادي امبارك نائبا للرئيس التنفيذي لهيئة البترول للإنتاج وعضوا بالمجلس التنفيذي للهيئة.

- تعيين يس محمد أحمد يس نائبا لرئيس شركة إيجاس للعمليات والشبكات وعضوا بمجلس إدارة الشركة اعتبارا من 25 مايو 2020.

- تعيين نبيل صلاح جابر نصار نائبا لرئيس شركة جنوب الوادي القابضة للإنتاج والعمليات وعضوا بمجلس إدارة الشركة اعتبارا من 21 يونيو 2020.

- تعيين أشرف يحيى الأمير إبراهيم نائبا لرئيس شركة جنوب الوادي للاتفاقيات والاستكشاف وعضوا بمجلس الإدارة اعتبارا من 18 يونيو 2020.

- تعيين عبد الله بخيت بدر بخيت رئيس لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة ثروة للبترول.

- تعيين محمد علي حسنين محمد رئيسا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لإنتاج الإيثلين ومشتقاته "إيثدكو" اعتبارا من 27 مايو 2020.

- تعيين محمد حسن رضوان بدران رئيسا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة السويس للزيت "سوكو".

- تعيين سعيد عبد المنعم عبد المجيد يوسف رئيسا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة خالدة للبترول.

- تعيين أحمد محمد محمود مصطفى رئيسا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الوسطاني للبترول.

- تعيين شريف علي حسب الله شديد رئيسا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة رشيد للبترول.

- تعيين إبراهيم فتحي يوسف زهران رئيسا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جمسة للبترول.

- تعيين عصام أحمد محمد شاهين رئيسا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الإسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات "إنربك" اعتبارا من 27 مايو 2020.

- تعيين زكريا السيد أحمد عبد الحليم رئيسا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية للخدمات الرياضية للعاملين بقطاع البترول "بتروسبورت".

- تعيين الأمير محمد عيد عثمان رئيسا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بتروسنان اعتبارا من 18 يونيو 2020.

- تعيين علي فاروق علي قنديل رئيسا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة شمال سيناء للبترول.