بعد فشل صفقة الاستحواذ.. مجموعة بنك عوده تعلق قرار بيع وحدتها في مصر

كتبت- منال المصري:

قالت مصادر مطلعة، لمصراوي، إن مجموعة بنك عوده اللبنانية قررت تعليق قرار بيع وحدتها المصرفية في مصر إلى أجل غير مسمى، بعد فشل صفقة استحواذ بنك أبو ظبي الأول على بنك عوده مصر.

وأنهى بنك أبوظبي الأول مفاوضات الاستحواذ على بنك عوده مصر، نظرًا للظروف الاستثنائية الطارئة الناتجة عن فيروس كورونا المستجد، بحسب بيان صحفي أمس الاثنين.

وكانت مجموعة بنك عوده اللبنانية أعلنت في يناير الماضي، الدخول فى مفاوضات حصرية لبيع عملياتها في مصر إلى بنك أبو ظبي الأول الإماراتي، في إطار تدبير تدفقات مالية تمكنها من التوافق مع متطلبات رقابية لمصرف لبنان المركزي.

وأجرى بنك أبو ظبي الأول فحصا نافيا للجهالة لبنك عوده مصر تمهيدا لشرائه بعد موافقة البنك المركزي، وذلك قبل تراجعه عن إتمام الصفقة.

وأشارت المصادر لمصراوي اليوم، إلى أن تداعيات فيروس كورونا المستجد عالميا ساهمت في قرار المجموعة بتعليق تخارجهم من السوق المصري لعدة أسباب.

وأوضحت أن من بين هذه الأسباب حدوث تحسن نسبي في أوضاع البنوك اللبنانية، بالإضافة إلى قيام مجموعة بنك عوده وسط عدد قليل من البنوك اللبنانية بضخ الشريحة الأولى من متطلبات رأسمالها.

وقال تامر غزالة، المسؤول الرئيسي عن الشؤون الماليّة لمجموعة بنك عوده، في بيان أمس إنه "بالرغم من عدم استكمال عملية البيع بسبب الظروف الاستثنائية المفاجئة التي سببتها جائحة كورونا والتي أدت إلى إنهاء المفاوضات، فإننا نشكر بنك أبو ظبي الأول على جهوده وعلى المناقشات البنّاءة".

وبحسب البيان، سيستمر بنك عوده مصر في أعماله الحالية وفي خططه التوسعية في السوق المصرية وفق استراتيجيته المعتمدة من مجلس إدارته.

وسيستمر بنك عوده في تنفيذ مشروعاته بمصر التي ترتبط بالاحتياجات الحالية والمستقبلية لعملائه في السوق المصرية، سواء في مجال التطور التكنولوجي وتوفير منتجات وخدمات إلكترونية مثل (Digital Banking - Mobile Wallet - Omni Channels)، أو في الانتشار الجغرافي بمختلف المحافظات من خلال فروعه.

ويبلغ عدد فروع بنك عوده مصر حاليا 55 فرعا منها 4 فروع لخدمات الصيرفة الإسلامية.

كما سيستمر البنك في التوسع في تمويل المشروعات القومية والخاصة في عدة مجالات منها صناعة الأدوية، والصناعات الغذائية، والمشروعات في مجالات التكنولوجيا والاتصالات والمقاولات، وذلك دعما للتوجهات الاقتصادية للدولة، وفقا للبيان.

ونقل البيان عن محمد بدير، الرئيس التنفيذي لبنك عوده مصر، قوله إن "بنك عوده مصر يفخر كونه الرائد في مجموعة بنك عوده من حيث الربحية ومعدلات النمو الاستثنائية منذ نشأته وترتيبه بين البنوك الخاصة في السوق المصرية".

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