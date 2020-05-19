أمان للخدمات المالية تتيح تقسيط منتجات شركة المحاريث والهندسة

كتب- علاء حجاج:

وقعت شركة أمان للخدمات المالية إحدى شركات مجموعة راية القابضة للاستثمارات المالية بروتوكول تعاون مع شركة المحاريث والهندسة إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية والتي تعد إحدى الشركات العريقة فى توفير الجرارات الزراعية وبعض الآلات للسوق المصري من الخارج.

وقع بروتوكول التعاون كل من المهندس محمد حسنين رضوان، رئيس مجلس إدارة شركة المحاريث والهندسة ، المهندس حازم مغازي الرئيس التنفيذي لشركة أمان للخدمات المالية .

ويهدف هذا التعاون إلى توفير شركة أمان للخدمات تمويلية تشمل تقسيط منتجات شركة المحاريث وتنفيذ عمليات الدفع الإلكتروني لديها في كل الفروع التابعة لشركة أمان المنتشرة في كافة محافظات الجمهورية والتي يبلغ عددها 250 فرعاً.

وعلى نحو أخر ستقوم شركة المحاريث ببيع منتجات أمان من الإلكترونيات والهواتف المحمولة وغيرها من المنتجات المكملة داخل 5 فروع لشركة المحاريث ومن المنتظر تعميم التجربة في كل الفروع بالإضافة إلى تنفيذ عمليات الدفع الإلكتروني في كل الفروع التابعة لشركة المحاريث المنتشرة في كافة محافظات الجمهورية.

ويأتي التوقيع في إطار استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام لتنشيط التسويق بهدف تحقيق الكفاءة الاقتصادية والتجارية لشركاتها التابعة من خلال إنشاء وحدة مركزية للتسويق وتطوير الأعمال في الشركات القابضة لتعزيز التسويق والأعمال بالشركات التابعة لتعظيم الإيرادات وتحسين التسويق .

قال حازم مغازي، الرئيس التنفيذي لشركة أمان للخدمات المالية أن الشركة تسعى أمان من خلال هذا التعاون المشترك إلى توفير كافة احتياجات عملاء شركة المحاريث من خلال فروع شركة أمان المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية والتي تقوم بتقديم خدمات التقسيط ودفع الفواتير من خلال 250 فرعا منتشرة في كافة أنحاء الجمهورية والتي تستهدف ألاف من العملاء، مشيرا أن هذا التعاون الجديد سيعظم محفظة أمان الاستثمارية ويفتح مجالات جديدة للتقسيط بما يحقق رؤية شركة أمان والتي تتماشى مع رؤية الدولة المصرية نحو تحقيق الشمول المالي للمواطنين.

وأضاف مغازى أن هذا التعاون يساعد على تنشيط المبيعات بالإضافة إلى تخفيف الأعباء على عملاء الشركة من خلال توفير الخدمات التمويلية واستقطاب شريحة أكبر من العملاء التي تعتمد كليا علي التقسيط لتوفير الأجهزة المنزلية.