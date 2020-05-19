التضامن: إضافة 50 ألف أسرة لدعم تكافل وكرامة قبل يونيو المقبل

كتبت – ياسمين سليم:

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تسعى لمد مظلة الحماية الاجتماعي لتشمل أكبر عدد من الأسر وأنها حرصت خلال أزمة كورونا على إضافة أسر جديدة للاستفادة من الدعم النقدي.

وأوضحت الوزيرة، أن عدد الأسر التي تم إضافتها وصل إلى 160 ألف أسرة كما سيتم إضافة 50 ألف أسرة جديدة قبل 30 يونيو القادم ليصل عدد الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة 3.6 مليون أسرة تضم أكثر من 15 مليون فرد.

وتتابع الوزيرة، ي عملية صرف مساعدات برنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة على مدار الساعة لضمان اتباع الإجراءات الاحترازية لتجنب التكدسات ومنع انتشار فيروس كورونا.

ويتم الصرف من خلال 4000 مكتب بريد على مستوى الجمهورية لأكثر من 3 ملايين أسرة حيث تم في أول يومين للصرف تنفيذ حوالي 854 ألف حركة لمستفيدي تكافل وكرامة بإجمالي مبلغ 415 مليون و683 ألف جنيه .

وأكدت القباج أن الوزارة أعدت خطة لصرف تكافل وكرامة تضمنت البدأ في صرف مساعدات كرامة الموجهة لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة على مدار يومين 16و17 مايو تم بدأ الصرف لأسر تكافل مع اتاحة الصرف لمستفيدي كرامة في نفس الوقت .

وقالت القباج إن محافظات الصعيد تضم معظم مستفيدي تكافل وكرامة وأنه في شهر مايو تأتي محافظة المنيا كأكثر المحافظات المستفيدة من الدعم النقدي بقيمة تزد على 161 مليون جنيه لحوالي 345 ألف أسرة.

كما بلغ نصيب محافظة أسيوط حوالي 127 مليون جنيه يستفيد منها حوالي 280 ألف أسرة ثم محافظة سوهاج التي يصل الدعم المخصص لها هذا الشهر إلى حوالي 112 مليون جنيه لحوالي 246 ألف أسرة .

وأشارت إلى أن الوزارة قدمت أوجه مختلفة للدعم سواء من خلال المواد الغذائية التي قامت الوزارة بتوفيرها من خلال الشراكة مع الجمعيات الآهلية أو صندوق تحيا مصر لمساعدة الأكثر احتياجاً على تجاوز الأزمة الحالية .