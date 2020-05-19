البورصة تقلص مكاسبها الصباحية وترتفع 0.8% بنهاية التعاملات

كتب- مصطفى عيد:

قلص المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مكاسبه الصباحية، ليصعد بنسبة 0.76% مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء إلى مستوى 10357 نقطة، وذلك بعد صعود 1.1% في بداية التعاملات

كما صعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 1.63% بنهاية التعاملات، وأيضا مؤشر EGX100 EWI بنسبة 1.38%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين في الأسهم خلال جلسة اليوم صافي شراء بقيمة 88.6 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب والعرب صافي بيع بقيمة 61.1 مليون جنيه، و27.5 مليون جنيه.

وكانت البورصة انخفضت خلال تعاملات أمس الاثنين، وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.76% إلى مستوى 10279 نقطة.