الإحصاء: 42% زيادة بعدد العاملين الأجانب بالقطاعين الحكومي والعام بمصر



كتبت- ياسمين سليم:

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في بيان اليوم الثلاثاء، إن إجمالي عدد العاملين الأجانب في القطاع الحكومي والقطاع العام / الأعمال العام بمصر ارتفع خلال العام الماضي بنسبة 42.4%، بسبب زيادة عدد المشروعات الاستثمارية في البلاد.

وأضاف الإحصاء، أن إجمالي عدد العاملين الأجانب في القطاع الحكومي والقطاع العام / الأعمال العام وصل إلى 1388 أجنبيا في عام 2019 مقابل 975 أجنبيا في عام 2018.

وذكر الجهاز أن 88.8% من العاملين الأجانب في القطاع الحكومي والقطاع العام / الأعمال العام من الذكور بعدد 1233 شخصا العام الماضي، بينما يمثل الإناث 11.2% من هؤلاء العاملين بعدد 155 سيدة.

وتمثل الدول الأوروبية العدد الأكبر من إجمالي عدد العاملين الأجانب في القطاع الحكومي والقطاع العام / الأعمال العام في عام 2019 بعدد 824 شخصا بنسبة 59.4%، تليها الدول الآسيوية (غير العربية) بعدد 265 شخصا بنسبة 19.1%.

بينما تمثل الدول الإقيانوسية أقل الأعداد من العاملين الأجانب في القطاع الحكومي والقطاع العام بمصر، حيث بلغ العدد منهم 27 شخصا فقط بنسبة 1.9%.

ويمثل الأجانب الحاصلون على مؤهل جامعي العدد الأكبر من العاملين في القطاع الحكومي والقطاع العام بمصر، حيث بلغ عددهم 1001 أجنبي بنسبة 72.1%، يليهم الحاصلين على مؤهل أعلى من الجامعي بعدد 234 أجنبيا بنسبة 16.9%.

ويمثل الأخصائيون (أصحاب المهن العلمية) العدد الأكبر، حيث بلغ 916 أجنبيا بنسبة 66%، يليهم كبار المسئولين والمديرون بعدد 307 أجانب بنسبة 22.1%، يليها الفنيون ومساعدو الأخصائيين، حيث بلغ عددهم 125 أجنبيا بنسبة 9% من إجمالي عدد الأجانب.

ويمثل العاملون الأجانب بالقطاع العام / الأعمال العام العدد الأكبر، حيث بلغ عددهم 707 أجانب بنسبة 50.9% (معظمهم يعملون بالشركة القابضة للغازات الطبيعية)، يليهم العاملون الأجانب بالهيئات العامة بعدد 521 أجنبيا بنسبة 37.5% (معظمهم يعملون في الهيئة العامة للبترول، وجامعة عين شمس).