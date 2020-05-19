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الدولار يصعد في بنكين مع بداية تعاملات الثلاثاء

09:47 ص الثلاثاء 19 مايو 2020
الدولار يصعد في بنكين مع بداية تعاملات الثلاثاء

صرف الدولار

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنكين، مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستواه مساء أمس الاثنين، بينما استقر في 9 بنوك أخرى.

وزاد سعر الدولار 4 قروش في بنكي التعمير والإسكان، والبركة إلى 15.74 جنيه للشراء، و15.84 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنكي الأهلي المصري، ومصر عند 15.72 جنيه للشراء، و15.82 جنيه للبيع.

وبقي سعر الدولار ثابتا في بنكي القاهرة، والتجاري الدولي عند مستوى 15.74 جنيه للشراء، و15.84 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنك العربي الإفريقي عند 15.74 جنيه للشراء، و15.84 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول عند 15.72 جنيه للشراء، و15.82 جنيه للبيع.

وبقي سعر الدولار في بنك قناة السويس عند 15.74 جنيه للشراء، و15.84 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في ومصرف أبو ظبي الإسلامي عند 15.72 جنيه للشراء، و15.82 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنك الإسكندرية عند 15.73 جنيه للشراء، و15.83 جنيه للبيع.

صرف الدولار أسعار الدولار الجنيه المصري

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