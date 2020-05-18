فشل صفقة استحواذ أبوظبي الأول على بنك عوده مصر بسبب كورونا

كتبت- منال المصري:

أنهى بنك أبوظبي الأول مفاوضات الاستحواذ على بنك عوده مصر، نظرًا للظروف الاستثنائية الطارئة الناتجة عن فيروس كورونا، بحسب بيان صحفي مشترك للبنكين اليوم الاثنين.

وقال تامر غزالة، المسؤول الرئيسي عن الشؤون الماليّة لمجموعة بنك عوده، في البيان إنه "بالرغم من عدم استكمال عملية البيع بسبب الظروف الاستثنائية المفاجئة التي سببتها جائحة كورونا والتي أدت إلى إنهاء المفاوضات، فأننا نشكر بنك أبو ظبي الأول على جهوده وعلى المناقشات البنّاءة".

وأعرب غزالة عن سعادته بنتائج المفاوضات التي أكدت على مزايا بنك عوده مصر، وكونه ما زال من أبرز ركائز الدعم لمجموعة بنك عوده.

ونقل البيان عن محمد بدير، الرئيس التنفيذي لبنك عوده مصر، قوله إن يفخر بنك عوده مصر يفخر كونه الرائد في مجموعة بنك عوده من حيث الربحية ومعدلات النمو الاستثنائية منذ نشأته وترتيبه بين البنوك الخاصة في السوق المصرية.

وبحسب البيان سيستمر بنك عوده مصر في أعماله الحالية وفي خططه التوسعية في السوق المصرية وفق استراتيجيته المعتمدة من مجلسإدارته، وسيستمر بنك عوده في مصر في تنفيذ مشروعاته التي ترتبط بالاحتياجات الحالية والمستقبلية لعملائه في السوق المصرية، سواء في مجال التطور التكنولوجي وتوفير منتجات وخدمات اليكترونية مثل ((Digital Banking - Mobile Wallet - Omni Channels، أو في الانتشار الجغرافي في مختلف المحافظات من خلال فروعه التي تبلغ حاليا 55 فرعاً منها 4 فروع لخدمات الصيرفة الإسلامية.

كما سيستمر البنك في التوسع في تمويل المشروعات القومية والمشروعات الخاصة في عدة مجالات منها صناعة الأدوية، والصناعات الغذائية، والمشروعات في مجالات التكنولوجيا والاتصالات والمقاولات، وذلك دعما للتوجهات الاقتصادية للدولة.

وكانت مصادر مسؤولة مقربة من صفقة استحواذ بنك أبوظبي الأول على بنك عوده مصر، قالت الشهر الماضي لمصراوي، إن البنك الإماراتي اقترب من الانتهاء من عملية الفحص النافي للجهالة على بنك عوده، خلال الأيام المقبلة تمهيدا لشرائه.

وكان بنك أبوظبي الأول، أعلن في منتصف يناير الماضي بدء مناقشات لشراء بنك عوده مصر، ضمن استراتيجية البنك للسعي نحو التوسع.