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هواوي تتوقع تأثر أعمالها بسبب إجراءات أمريكا لقطع إمدادات الرقائق عنها

03:48 م الإثنين 18 مايو 2020
هواوي تتوقع تأثر أعمالها بسبب إجراءات أمريكا لقطع إمدادات الرقائق عنها

أرشيفية

القاهرة- مصراوي:

قالت هواوي تكنولوجيز، اليوم الاثنين، إنه لن يكون هناك مفر من تأثر أعمالها بسبب التحرك الأمريكي الأحدث لتقييد مبيعات الرقائق لعملاق التكنولوجيا الصيني، لكن الشركة أضافت أنها واثقة في أنها ستجد حلولا قريبا، بحسب وكالة رويترز.

وتلك التصريحات هي الرد الرسمي الأول للشركة بعد أن أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة إجراءات جديدة لمحاولة وقف إمدادات الرقائق العالمية لهواوي تكنولوجيز.

والقواعد الجديدة التي أصدرتها وزارة التجارة الأمريكية توسع سلطات الولايات المتحدة لتشمل طلب تراخيص لمبيعات أشباه الموصلات المصنعة في الخارج بتكنولوجيا أمريكية لهواوي، بما يزيد على نحو كبير من نطاق قدرتها على وقف الصادرات لثاني أكبر شركة لصناعة الهواتف الذكية في العالم.

وقال قو بينغ الرئيس المناوب للشركة، في قمة المحللين السنوية لهواوي، إن الشركة ملتزمة بالامتثال للقواعد الأمريكية وزادت بشكل كبير من الأبحاث والتطوير والمخزون للاستجابة للضغوط الأمريكية.

هواوي تكنولوجيز دونالد ترامب وزارة التجارة الأمريكية

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