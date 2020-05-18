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وزير المالية أمام النواب: تطبيق الفاتورة الإلكترونية أول يوليو المقبل

03:08 م الإثنين 18 مايو 2020
وزير المالية أمام النواب: تطبيق الفاتورة الإلكترونية أول يوليو المقبل

محمد معيط وزير المالية

كتب- مصراوي:

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اليوم الإثنين، خلال الجلسة العامة بالبرلمان، إنه لأول مرة ننفذ على أرض الواقع تطوير الإدارة الضريبية، لافتًا إلى أننا بدأنا في دمج مصلحتَي الضريبة على المبيعات والضريبة العامة في هيكل واحد، مشيرًا إلى أنه تم تبسيط وتقصير الإجراءات الضريبية في مشروع قانون الإجرءات الضريبية الموحد الذي تقدمت به الحكومة إلى البرلمان، وفي انتظار مناقشته.

ولفت معيط إلى أنه يتم حاليًّا ميكنة الإدارات الضريبية، مضيفًا أن التصور العام سيكون جاهزًا العام المقبل، ومضمونه تسهيل وتبسيط الإجراءات ونظام إلكتروني، لافتًا إلى أننا بصدد الانتهاء من تعديل قانون الضريبة على الدخل والقيمة المضافة، معلنًا تطبيق الفاتورة الإلكترونية من أول يوليو.

محمد معيط وزارة المالية تطبيق الفاتورة الإلكترونية

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