رئيس جديد للتمثيل التجاري ومعاونين جدد في وزارة الصناعة

قالت وزارة التجارة والصناعة، في بيان اليوم الاثنين، إن الوزيرة نيفين جامع، عينت الوزير مفوض تجاري أحمد مغاوري دياب، رئيسا جديدا لجهاز التمثيل التجاري.

كما عينت الوزير معاونين جدد وهم أحمد أسامة رضا، معاونا للوزيرة لشئون الصناعة، ورشا عبدالحميد الكفراوي معاونا للوزيرة لشئون المتابعة والتنسيق.

وقررت الوزيرة تعيين محمد أحمد مديرا لمكتب الوزيرة ومحمد كلمي مديرا للمكتب الفني.

وقالت الوزارة إن هذه القرارات التنظيمية تستهدف ضخ دماء جديدة من الكوادر الفنية في الوزارة لتطوير منظومة العمل وتنفيذه استراتيجيتها خلال الفترة المقبلة.

وعقدت الوزيرة اجتماعاً – صباح اليوم- مع الكوادر الجديدة حيث أكدت حرصها على الارتقاء بمنظومة العمل داخل الوزارة وأجهزتها التابعة بما يسهم في تنفيذ خطة ورؤية الوزارة لتطوير قطاعي الصناعة والتجارة الخارجية.

وقالت الوزيرة إن المرحلة المقبلة تتطلب بذل المزيد من الجهود للتعامل مع الظروف الصعبة التي يشهدها الاقتصاد العالمي بسبب التداعيات السلبية لتفشي فيروس كورونا المستجد وأثره على حركة التجارة الدولية.