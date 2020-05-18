مصر تحصل على 87 مليون دولار أرباحا عن منجم السكري في 2019

كتب- أحمد السيد:

حصلت الهيئة العامة للثروة المعدنية، على نحو 87.1 مليون دولار من شركة سنتامين مصر للتنقيب عن الذهب، أرباحاً خلال عام 2019، وفقا لبيان شركة سنتامين.

وبحسب البيانات، فإن حصة هيئة الثروة المعدنية من حصتها في سنتامين مصر ارتفعت خلال العام الماضي بنسبة 14% مقارنة بـ 76.4 مليون دولار حصلت عليها خلال عام 2018.

وقالت سنتامين، المحتكرة لمنجم السكري بمصر، إن الهيئة حصلت على إتاوة مقابل إنتاج الذهب خلال العام الماضي بقيمة 19.7 مليون دولار، مشيرة إلى أن إجمالي ما حصلت عليه الهيئة خلال العام الماضي من أرباح وإتاوة بلغ نحو 107 ملايين دولار.

وبحسب البيانات، فإن إجمالي الأرباح التي حصلت عليها الهيئة من الشركة منذ بداية الإنتاج وحتى تاريخه بلغ نحو 500 مليون دولار.

وذكرت الشركة أن أرباحها بعد الضرائب ارتفعت خلال العام الماضي، بنسبة 13%، مقارنة بعام 2018، لتصل إلى 173 مليون دولار، كما ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين بنسبة 10% إلى 284 مليون دولار.

وتستهدف الشركة أن يتراوح إنتاجها من الذهب خلال العام الحالي ما بين 510 آلاف و540 ألف أوقية، بتكاليف نقدية تتراوح بين 630 و680 دولارا للأوقية المنتجة، علي أن يتراوح سعر بيع أوقية الذهب خلال العام الحالي بين 870 و920 دولارا.

ويقدر احتياطي منجم السكري بـ 15.5 مليون أوقية ذهب، وهو ما يجعله واحدا من أكبر مناجم الذهب في العالم.

وتحصل هيئة الثروة المعدنية على 55% من أرباح "سنتامين" عن عملياتها في منجم السكري بعد أن تسترد الشركة التكاليف الاستثمارية، كما تحصل على 3% إتاوة، حيث تورد الشركة قيمة الإتاوة لهيئة الثروة المعدنية مرتين سنويا.

ووفقا لاتفاقيات إنتاج الذهب، يتم تأسيس شركات مشتركة بين هيئة الثروة المعدنية والشركة الفائزة بحق امتياز الاستكشاف والإنتاج، حيث تم تأسيس شركة السكري لمناجم الذهب عام 2005 وهي شركة مشتركة بين سنتامين الأسترالية والهيئة، بناءً على اتفاقية بين الشركة والحكومة عام 1994.

وبحسب البيانات، فإن الشركة وقعت مع البنك المركزي اتفاقا في ديسمبر من عام 2016، يوفر البنك بمقتضاه احتياجات الشركة الشهرية بالعملة المحلية، والتي تقدر بنحو 50 مليون جنيه، على أن تورد الشركة بالقيمة المعادلة للمبلغ بالدولار سبائك ذهب بعد تنقيتها بدرجة نقاء لا تقل عن 99.99%.

وأشارت الشركة إلى أنه تم تنفيذ 26 صفقة بين البنك المركزي والشركة حتى الآن، حيث بلغ عدد الصفقات التي تم تنفيذه خلال العام الحالي 12 صفقة.

وبحسب البيانات، بلغ صافي المدفوعات المستحقة بالجنيه المصري المستحقة للبنك المركزي المصري في نهاية العام الماضي نحو 30.9 مليون دولار.