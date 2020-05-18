أسعار الذهب تقفز في مصر وسعر الجرام يصل إلى 765 جنيها

كتبت- شيرين صلاح:

قفزت أسعار الذهب في السوق المحلي، خلال تعاملات اليوم الاثنين، حيث زاد الجرام بنحو 8 جنيهات دفعة واحدة، مقارنة بأسعار أمس، وذلك بسبب ارتفاعه عالميا.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 765 جنيهًا مقابل 757 جنيهًا، أمس.

وأضاف أن سعر جرام الذهب عيار 18 سجل اليوم 656 جنيهًا، وعيار 24 بنحو 874 جنيهًا، والجنيه الذهب بنحو 6120 جنيهًا.

وارتفع الذهب واحدا بالمئة اليوم الاثنين ليسجل أعلى مستوى فيما يزيد عن سبعة أعوام، بعد أن أبرزت بيانات أمريكية ضعيفة مدى الضرر الذي ألحقته جائحة فيروس كورونا المستجد بأكبر اقتصاد في العالم، بحسب وكالة رويترز.

وزاد الذهب في التعاملات الفورية 1% إلى 1759.13 دولار للأوقية بحلول الساعة 0708 بتوقيت جرينتش، بعدما صعد لأعلى مستوى منذ 12 أكتوبر 2012 إلى 1764.46 دولار في وقت سابق.