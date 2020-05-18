ارتفاع البلطي وتراجع المكرونة.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو السمك البلطي جنيها واحدا، خلال تعاملات اليوم الاثنين، في سوق الجنلة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 24 و27 جنيها، كما ارتفع سعر كيلو الجمبري 10 جنيهات، ليتراوح بين 300 جنيه و370 جنيها.

وتراجع سعر كيلو المكرونة السويسي 5 جنيهات، ليتراوح بين 60 و70 جنيها، وفقا لبيانات الموقع.

واستقر سعر كيلو السمك الفيليه البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيها، كما استقر سعر كيلو الكابوريا بين 30 و130 جنيها.

وبلغ سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها، وبلغ سعر كيلو السمك البوري ليتراوح ما بين 40 و50 جنيها.