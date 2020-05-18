مصر للألومنيوم تؤجل فض مظاريف اختيار الاستشاري الهندسي شهرا

كتبت- شيماء حفظي:

قالت شركة مصر للألومينوم في بيان للبورصة اليوم الاثنين، إنها أجلت فض مظاريف المناقصة العامة لاختيار شركة استشارات هندسية مؤهلة ومتخصصة في إدارة مشروعات صهر الألومنيوم بغرض زيادة إنتاجها من الألومنيوم الأولي(مشروع الخط السابع).

وأوضحت أنها أجلت فض المظاريف إلى 1 يوليو المقبل، بدلا من 1 يونيو المقبل.

وكانت شركة مصر للألومينوم، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، أعلنت طرح مناقصة للتعاقد مع إحدى شركات الاستشارات الهندسية المؤهلة والمتخصصة في إدارة مشاريع مصاهر الألومنيوم .

وتبحث الشركة عن شريك لإدارة خط الإنتاج السابع بالمصنع، في إطار خططها لزيادة إنتاجها من الألومنيوم الأولي بمقدار 250 ألف طن سنويا (على مرحلتين) بتكنولوجيا التيار العالي الحديثة (side by side) .

وتنفذ الشركة، مشروع توسعات على مساحة حوالي 80 فدانًا لرفع إجمالى الطاقة الإنتاجية للشركة إلى 570 ألف طن سنويًا، من خلال خط إنتاج جديد بخلايا كهربائية لاستخلاص الألومنيوم بنظام "Side by Side"، بحسب بيان سابق من وزارة قطاع الأعمال العام.

وفي أبريل الماضي، وافق جهاز شؤون البيئة على التوسعات التي تسعى لتنفيذها شركة مصر للألومنيوم.

ومن المتوقع أن تصل إجمالي الطاقة الإنتاجية لمجمع مصر للألومنيوم بنجع حمادي بقنا، بعد التوسعات، إلى 570 ألف طن سنويا من الألومنيوم.

وقالت الشركة في بيان منفصل اليوم، إنها صنعت قطع غيار لخفض تكلفة المشتريات من قطع الغيار اللازمة للشركة.

وصنعت الشركة (القنطرة الأنودية) لأول مرة في الشركة، وجهاز لسحب المعدن من الخلايا، بالورش الإنتاجية بالشركة.