أسعار الدولار مقابل الجنيه ترتفع لأول مرة منذ نحو شهرين

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في 6 بنوك، مع نهاية تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستواه مساء الخميس الماضي، بينما استقر في 4 بنوك أخرى.

وارتفع سعر الدولار في بنكي الأهلي المصري، ومصر قرشين إلى 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.

وصعد سعر الدولار قرشين في بنوك القاهرة، والتعمير والإسكان، والتجاري الدولي، والعربي الإفريقي إلى15.72 جنيه للشراء، و15.82 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنوك كريدي أجريكول، وقناة السويس، والبركة، ومصرف أبو ظبي الإسلامي عند 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.

وكانت أسعار الدولار مقابل الجنيه استقرت عند نفس مستوياتها منذ نحو شهرين.