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مسؤول بريطاني: الاقتصاد سيتعافى ببطء من كورونا على الأرجح

02:22 م الأحد 17 مايو 2020
مسؤول بريطاني: الاقتصاد سيتعافى ببطء من كورونا على الأرجح

أرشيفية

القاهرة- وكالات:

قال روبرت تشوت رئيس مكتب الميزانية البريطاني، اليوم الأحد، إن اقتصاد بريطانيا سوف يتعافى ببطء على الأرجح ولن ينتعش سريعا بعد توقف الأنشطة التجارية بسبب فيروس كورونا المستجد، بحسب وكالة رويترز.

وأضاف تشوت، الذي يصدر مكتبه التوقعات الخاصة بالميزانية، أن التصور الذي نشره المكتب الشهر الماضي ويُظهر انتعاشة سريعة كان الهدف منه توضيحي فقط لإظهار مدى تضرر المالية العامة.

وقال لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية "عمليا، أعتقد أن من غير المرجح أن نشهد عودة الاقتصاد للمستوى الذي كنا سنتوقعه له بنهاية العام لو كان الأمر بخلاف ذلك... بل سيكون التعافي أبطأ".

بريطانيا روبرت تشوت فيروس كورونا

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