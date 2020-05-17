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مذكرة تفاهم بين معهد تكنولوجيا المعلومات وشركة بالو ألتو لتأهيل ألف متدرب بمجال الأمن السيبراني

02:12 م الأحد 17 مايو 2020
مذكرة تفاهم بين معهد تكنولوجيا المعلومات وشركة بالو ألتو لتأهيل ألف متدرب بمجال الأمن السيبراني

مذكرة تفاهم بين معهد تكنولوجيا المعلومات وشركة بال

كتب - علاء حجاج:

شهد اليوم عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات توقيع مذكرة تفاهم بين معهد تكنولوجيا المعلومات وشركة بالو ألتو العالمية بهدف تدريب وتأهيل 1000 من مدربي النشئ على أحدث التقنيات التعليمية الرقمية في مجال الأمن السيبراني من خلال أدوات التعلم المدمج.

يأتي هذا في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتحول الرقمي والتي من أهم محاورها تدريب وتأهيل الكوادر البشرية في مجال الاتصالات والتكنولوجيات الرقمية

وقال وزير الاتصالات في بيان صحفي اليوم الأحد إنه من الضروري تمكين الشباب من طلاب المدارس والجامعات وحديثي التخرج وثقل مهاراتهم في مجال أمن المعلومات,

وطلب طلعت زيادة عدد المتدربين المستفيدين من برامج التأهيل للوصول 5000 من مدربي النشئ من أجل العمل على نشر ثقافة الأمن السيبراني بين فئات مجتمع الشباب وتوفير فرص تعلم وعمل متميزة لهم في هذا المجال الحديث.

وقع مذكرة التفاهم الدكتورة هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات والمهندس محسن أبو الليل مدير المبيعات الإقليمى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لشركة بالو ألتو العالمية.

وتهدف الشراكة الجديدة إلى إعداد المدربين لتقديم المحتوى التدريبي للشباب من سن 14 سنة؛ حيث يأتي هذا النشاط ضمن استراتيجية معهد تكنولوجيا المعلومات التي ترتكز محاورها على تصميم حزم من البرامج التدريبية لمختلف الشرائح المجتمعية من الشباب ويتم تنفيذها بالشراكة مع الشركات التدريبية المتميزة من القطاع الخاص، والتي تعمل على إعداد كوادر ممكنة تقنياً وذلك استجابة للطلب المتنامي في مصر والعالم.

وتعد شركة "بالو ألتو" العالمية واحدة من كبريات الشركات العالمية فى مجال الأمن السيبرانى وتهتم بشكل خاص بتدريب ورفع الوعي لدى النشئ مساندتهم على استكمال دراستهم الأكاديمية المتخصصة فيه، وكذا على الالتحاق بسوق العمل بعد التخرج بخلفية معرفية وتقنية ثرية.

عمرو طلعت معهد تكنولوجيا المعلومات شركة بالو ألتو العالمية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا

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