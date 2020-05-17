بنك الطعام يشارك في توفير الوجبات الغذائية للعالقين بالعزل الصحي

المصرية للاتصالات تنشر منافذ لها بالميادين العامة للحد من الزحام في

أعلن بنك الطعام المصري، عن مشاركته في توفير الوجبات الغذائية للعالقين العائدين لمصر خلال فترة وجودهم بالعزل الصحي بالمدن الجامعية في المحافظات، وذلك بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.

وأضاف بنك الطعام، في بيان اليوم الأحد، أن وهي القاهرة، وحلوان، وعين شمس، والغردقة، وبنها، وبني سويف، والسادات، والمنوفية، وذلك خلال الفترة من 9 مايو إلى 5 يونيو القادم، بإجمالي عدد وجبات 116.423 وجبة.

وقال محسن سرحان الرئيس التنفيذ لبنك الطعام، إن العالم يمر بظروف استثنائية تتطلب مضاعفة جهود التضامن والتكافل، في مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وتابع، أن "هذا ما دعانا في بنك الطعام المصري لتكثيف جهودنا في توفير احتياجات كافة الأسر المصرية المستحقة، والتي تحتاج إلى الطعام الأساسي، لنكون لهم سند وعون في هذه المحنة".

وأضاف "أنه كان من الضروري ألا نتأخر عن دعم أهالينا من المصريين العالقين القادمين من الخارج والذين يتم عزلهم فور وصولهم إلى مصر بالمدن الجامعية ونزل الشباب، لنواصل دورنا في الإغاثة".

وقال سرحان، إنه "تم التنسيق بخصوص هذه المهمة وبدأ بنك الطعام بتوزيع الوجبات منذ يوم 9 مايو بعد الاطلاع على كشوفات تشمل عدد العالقين ومواعيد وصولهم إلى مصر بالإضافة إلى الدول القادمين منها".

ويهتم بنك الطعام المصري بتوفير وجبات متنوعة وصحية ومتكاملة العناصر الغذائية، يتم إعدادها وتعبئتها وتغليفها بإشراف من إدارة الجودة بالبنك وبتطبيق أسس الصحة العامة.

وكان بنك الطعام المصري قد أطلق مبادرة "دعم العمالة اليومية مسؤولية"، في وقت مبكر نهاية مارس الماضي، لتساند جهود الدولة المصرية لمواجهة فيروس كورونا، في ظل الظروف التي يمر بها العالم بسبب هذا الفيروس.