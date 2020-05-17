أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا رامز جلال الدوري الألماني مسلسلات رمضان رمضان 2020 الطقس حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

ايجيترانس تحصل على عقد خدمات لوجيستية لمزرعة رياح بـ 30 مليون جنيه

12:05 م الأحد 17 مايو 2020
ايجيترانس تحصل على عقد خدمات لوجيستية لمزرعة رياح بـ 30 مليون جنيه

الشركة المصرية لخدمات النقل ايجيترانس

كتبت- ياسمين سليم:

قالت الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة "ايجيترانس" اليوم إنها حصلت على عقد الخدمات اللوجيستية لمرزعة رياح West Bakr-Lekela مع شركة Simens Gamesa بقيمة 30 مليون جنيه.

وأضافت في بيان صحفي أرسلته للبورصة أن المزرعة بها عدد 96 برج- 140 ألف طن نولوني، ومن المتوقع أن تبدأ التشغيل في يوليو 2020.

وتأسست الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة "إيجيترانس" في ديسمبر 1973، وتعمل في مجال اللوجستيات وشحن البضائع والتخزين والتوزيع.

ايجيترانس الخدمات اللوجيستية شركة Simens Gamesa

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 11719

    عدد المصابين

  • 2950

    عدد المتعافين

  • 612

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 4720188

    عدد المصابين

  • 1811672

    عدد المتعافين

  • 313220

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:العثور على السفير الصيني في إسرائيل ميتًا في منزله