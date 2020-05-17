ايجيترانس تحصل على عقد خدمات لوجيستية لمزرعة رياح بـ 30 مليون جنيه

كتبت- ياسمين سليم:

قالت الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة "ايجيترانس" اليوم إنها حصلت على عقد الخدمات اللوجيستية لمرزعة رياح West Bakr-Lekela مع شركة Simens Gamesa بقيمة 30 مليون جنيه.

وأضافت في بيان صحفي أرسلته للبورصة أن المزرعة بها عدد 96 برج- 140 ألف طن نولوني، ومن المتوقع أن تبدأ التشغيل في يوليو 2020.

وتأسست الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة "إيجيترانس" في ديسمبر 1973، وتعمل في مجال اللوجستيات وشحن البضائع والتخزين والتوزيع.