ايجيترانس تحصل على عقد خدمات لوجيستية لمزرعة رياح بـ 30 مليون جنيه
كتبت- ياسمين سليم:
قالت الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة "ايجيترانس" اليوم إنها حصلت على عقد الخدمات اللوجيستية لمرزعة رياح West Bakr-Lekela مع شركة Simens Gamesa بقيمة 30 مليون جنيه.
وأضافت في بيان صحفي أرسلته للبورصة أن المزرعة بها عدد 96 برج- 140 ألف طن نولوني، ومن المتوقع أن تبدأ التشغيل في يوليو 2020.
وتأسست الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة "إيجيترانس" في ديسمبر 1973، وتعمل في مجال اللوجستيات وشحن البضائع والتخزين والتوزيع.
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