المالية: تحصيل 3,5 مليار جنيه ضرائب ورسوم بجمارك بورسعيد والسخنة في أبريل

كتب- مصطفى عيد:

قالت وزارة المالية، اليوم الأحد إته تم تحصيل ضرائب ورسوم بجمارك بورسعيد والسخنة خلال شهر أبريل الماضي بقيمة حوالي 3.58 مليار جنيه.

وأضاف الوزارة في بيان صحفي أن محمد معيط وزير المالية، استعرض الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال.

وتابع أن هذا من خلال الإعفاءات الجمركية المُقررة على السلع الاستراتيجية المستوردة؛ بما يُسهم في تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، وتلبية احتياجات السوق المحلية، والإسهام في استقرار الأسعار، وتخفيف العبء عن كل أفراد المجتمع خاصة الفئات الأولى بالرعاية، والطبقة المتوسطة.

وذكر البيان أن الوزير تلقى تقريرًا من السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أنه تم الإفراج عن مشمول 10 آلاف و233 شهادة جمركية وارد نهائي بجمارك بورسعيد والسخنة.

وتضمنت الإفراجات أصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة: مثل "القمح، والبقوليات، والذرة، والثلاجات، والمراوح، والأقمشة، والأخشاب، والخيوط، والسيارات، وقطع الغيار، وإكسسوار التليفون المحمول"، خلال شهر أبريل الماضي.

ةأضاف التقرير أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بجمارك بورسعيد والسخنة، بلغت 630 مليونًا و517 ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المحصلة عن هذه الشهادات حوالي 2 مليار و958 مليونًا و24 ألف جنيه.

أوضح التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك بورسعيد والسخنة، صدرت مشمول ألف و853 بيانًا جمركيًا خلال شهر أبريل الماضي، معظم أصنافها من: "المواد الغذائية، والعصائر، والفواكه، والمواد الخام الأولية، والرخام، والرمال، والفوسفات، والفايبر جلاس" بقيمة إجمالية بلغت مليارًا و620 مليونًا و 626 ألف جنيه، فيما بلغت رسوم الصادر المُحصلة نحو 14 مليونًا و608 آلاف جنيه.