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تراجع طفيف للبورصة مع بداية تعاملات الأحد

10:53 ص الأحد 17 مايو 2020
تراجع طفيف للبورصة مع بداية تعاملات الأحد

البورصة

كتبت- شيرين صلاح:

انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بشكل طفيف، بنسبة 0.03% مع بداية تعاملات اليوم الأحد إلى مستوى 10248 نقطة.

بينما ارتفع مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.62%، ومؤشر EGX100 EWI بنسبة 0.48%.

وكانت البورصة انخفضت خلال تعاملات الخميس الماضي، وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 1.05% إلى مستوى 10287 نقطة.

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