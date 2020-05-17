تراجع طفيف للبورصة مع بداية تعاملات الأحد

كتبت- شيرين صلاح:

انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بشكل طفيف، بنسبة 0.03% مع بداية تعاملات اليوم الأحد إلى مستوى 10248 نقطة.

بينما ارتفع مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.62%، ومؤشر EGX100 EWI بنسبة 0.48%.

وكانت البورصة انخفضت خلال تعاملات الخميس الماضي، وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 1.05% إلى مستوى 10287 نقطة.