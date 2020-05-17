المعهد المصرفي يطلق دورة مجانية للتثقيف المالي عبر الإنترنت

كتبت- منال المصري:

أطلق المعهد المصرفي المصري، الذراع التدريبي للبنك المركزي، دورة مجانية عن التثقيف المالي وسلسة من جلسات EBI Talks يشارك فيها خبراء وقادة القطاع المصرفي ورموز المال والأعمال، بحسب بيان من المعهد اليوم الأحد.

وقال السيد عبد العزيز نصير، المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري EBI: "أطلق المعهد دورة تدريبية تفاعلية للتثقيف المالي، مجانًا دون أي رسوم وذلك عن طريق منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمعهد، كدورة تعريفية في إطار السعي لنشر الثقافة المالية ، ورفع درجة الوعي لدى عموم المواطنين بالخدمات المالية والمصرفية".

وأضاف أن هذه الدورة هي جزء من مبادرة "عشان بكرة" التي أطلقها المعهد في عام 2012، وهي مبادرة وطنية تحت رعاية البنك المركزي، تهدف إلى نشر وتنمية الثقافة المالية في مصر وتنمية مهارات الأفراد على اتخاذ قرارات مالية سليمة.

وكان المعهد أطلق سلسة من اللقاءات الحوارية عبر الانترنت بعنوان EBI Talks يتم خلالها التواصل مع خبراء بارزين لمشاركة خبراتهم المؤسسية والمهنية مع المصرفيين والعاملين بالقطاع المالي,

وبحسب المدير التنفيذي للمعهد المصرفي فإن EBI Talks ستكون سلسلة من اللقاءات التي تُعقد عبر الانترنت وتهدف لإتاحة الفرصة للجمهور للتواصل مع قادة القطاع المصرفي المصري وخبراء من قطاعات مختلفة والاستفادة من خبراتهم.

وتأتي هذه الأنشطة كإضافة جديدة لخدمات المعهد المصرفي عن بُعد لتلائم مختلف الاحتياجات. ومن الجدير بالذكر أن المعهد يقدم الآن جميع خدماته سواء التدريبية أو المتعلقة بالتقييم عبر الإنترنت، بحسب البيان.