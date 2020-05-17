تحالف بنكي يرتب قرضًا بقيمة 2.1 مليار جنيه لشركة مدينة نصر للإسكان

كتبت- منال المصري:

قال البنك الأهلي المصري في بيان صحفي إن تحالفا بنكيا يضمه وبنك مصر والبنك العربي الأفريقي يرتبون قرضًا لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمبر بقيمة 2.1 مليار جنيه.

وأضاف البنك إن التحالف المصرفي مكون من "البنك الأهلي المصري، كوكيل للتمويل وبنك مصر، كوكيل ضمان والبنك العربي الأفريقي، كمنسق عام للتمويل وبصفتهم مرتبين رئيسيين أصليين، مشيرًا إلى أنهو وقعوا عقد قرض مشترك طويل الأجل مع شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير بإجمالي مبلغ يصل إلى 2.1 مليار جنيه.

وقال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن عقد القرض يأتي بغرض تمويل جزء من التكلفة الاستثمارية لمشروعي سراي 1، 2 بالقاهرة الجديدة.

وأضاف أن ترتيب هذا القرض يعد تأكيدا على قدرة البنوك على المشاركة في ترتيب هذه النوعية من التمويلات وتلبية الاحتياجات التمويلية لمختلف قطاعات الاقتصاد المصري ومنها قطاع التطوير العقاري والذي يعد من القطاعات الاقتصادية الحيوية.

وبحسب عكاشة فإن المشروع يتماشى مع خطط التنمية بالدولة بشكل عام ومع استراتيجيتها في التوسع في النشاط العمراني وإنشاء المزيد من التجمعات السكنية على أن تكون وفقا لأعلى معايير الجودة والكفاءة سعياً للتغلب على مشكلة التكدس السكاني في مصر.

ونقل البيان عن يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إداره البنك الأهلي قوله إن التمويل يأتي كذلك بغرض إعادة تمويل رصيد القرض المعبري الممنوح من البنك العربي الأفريقي الدولي.

وقال شريف رياض رئيس مجموعة الشركات الكبري والقروض المشتركه بالبنك الأهلي المصري، إن مدة القرض تصل إلى ثمانية سنوات تتضمن عامين ونصف تمثل الفترة المتاحة للسحب والسماح للتمويل، مشيرا إلى أن حصص القرض توزعت بين كل من البنك الأهلي المصري والبنك العربي الأفريقي الدولي وبنك مصر بالتساوي، لتكون حصة كل بنك نحو 700 مليون جنيه.

وشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير هي شركة عامة منذ مايو 1995، تعمل في مجال التطوير العقاري في مصر حيث تمتلك محفظة أراض تتجاوز 9 ملايين متر مربع موزعة بين عدة مشروعات منها مشروع تاج سيتي، مشروع سراي، بالإضافة إلى مشروع حدائق النصر، ومشروع الواحة.