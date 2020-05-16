من أسبوع إلى عام.. أسعار الفائدة على الودائع قصيرة الأجل في 7 بنوك

أسعار الفائدة على الودائع قصيرة الأجل

كتبت- منال المصري:

تعد الودائع قصيرة الأجل أحد أهم المنتجات الإدخارية التي تقدمها كافة البنوك للعملاء، وذلك لإستحقاق عائد في أقل فترة زمنية يتراوح بين أسبوع إلى عام، مع إمكانية سحب أصل قيمة الوديعة في أي لحظة قبل إنتهاء آجالها.

وعدلت كافة البنوك أسعار الفائدة على الودائع قصيرة الأجل بعد قرارات البنك المركزي الأخيرة بخفض استثنائي للفائدة 3% في منتصف مارس الماضي، ثم تثبيت الفائدة مرتين على التوالي في أخر اجتماعين للسياسة النقدية في المركزي.

ويستحق عائد الوديعة في نهاية المدة، التي تتراوح من أسبوع، وشهر، وشهرين، و3 أشهر إلى سنة، وبعض البنوك تتيج وديعة لمدة عامين، وتتباين الفائدة بين آجال كل وديعة.

ويتيح البنك للعميل إمكانية إلغاء ربط الوديعة وسحب قيمتها قبل إنتهاء آجالها دون التقيد بآجالها، بخلاف الشهادات الإدخارية التي تحظر كسرها قبل مرور 6 أشهر على شرائها، ولذلك تتماشي الوديعة مع نوعية العملاء الذين يحتاجون للسيولة باستمرار.

ويعرض مصراوي كافة التفاصيل على الوديعة لأجل في 7 بنوك والحد الأدنى لشرائها.

1-بنك CIB:

يبدأ شراء الوديعة من أول 5 آلاف جنيه إلى أكثر من 50 مليون جنيه.

من أسبوع لأقل من شهر: تتراوح الفائدة بين 0.75% سنويا إلى 3% سنويا حسب قيمة الوديعة.

من شهر لأقل من شهرين: تتراوح بين 2.5% سنويا إلى 7.25% حسب قيمة الوديعة.

3 أشهر: تتراوح بين 2.75% سنويا إلى 7.5% سنويا حسب قيمة الوديعة.

6 أشهر: تتراوح بين 3% سنويا إلى 7.5% سنويا حسب قيمة الوديعة.

آجال سنة: تتراوح بين 3% سنويا إلى 8% سنويا حسب قيمة الوديعة.

2-البنك العربي الأفريقي الدولي:

يبلغ الحد الأدنى لشراء الوديعة 5 آلاف جنيه إلى أكثر من 500 ألف جنيه.

من أسبوع لأقل من شهر: تتراوح الفائدة بين 2.12% سنويا إلى 2.5% سنويا حسب قيمة الوديعة.

من شهر لأقل من شهرين: تتراوح بين 3.12% إلى 3.5% سنويا حسب قيمة الشريحة.

من شهرين لأقل من 3 أشهر: تتراوح بين 3.26% إلى 4% سنويا حسب قيمة الشريحة.

من 3 أشهر لأقل من 6 أشهر: تتراوح بين 4.12% إلى 4.5% سنويا حسب قيمة الشريحة.

من 6 أشهر لأقل من سنة: تتراوح بين 4.62% إلى 5% سنويا حسب قيمة الشريحة.

3-بنك كريدي أجريكول:

من أسبوع لأقل من شهر: سعر الفائدة 1% سنويا بشرط لا تقل قيمة الوديعة عن 100 ألف جنيه.

من شهر لأقل من شهرين: 3.5% سنويا يبدأ شرائها من أول ألف جنيه.

من شهرين لأقل من 3 أشهر: 4.5% سنويا يبدأ شرائها من أول ألف جنيه.

من 3 أشهر لأقل من 6 أشهر: 5% سنويا يبدأ شرائها من أول ألف جنيه.

من 6 أشهر إلى سنة: 6% سنويا يبدأ شرائها من أول ألف جنيه.

4-البنك الأهلي:

من أسبوع إلى أسبوعين: سعر الفائدة 2.25% سنويا، ويبدأ الحد الأدنى لربط الوديعة من 100 ألف جنيه.

من أسبوعين لأقل من شهر: 2.75% سنويا، ويبدأ الحد الأدنى لربط الوديعة من 100 ألف جنيه.

من شهر لأقل من شهرين: 4.5% سنويا، ويبدأ الحد الأدنى لربط الوديعة من ألف جنيه.

من شهرين لأقل من 3 أشهر: 4.5% سنويا، ويبدأ الحد الأدنى لربط الوديعة من ألف جنيه.

من 3 أشهر لأقل من 6 أشهر: 4.75% سنويا، ويبدأ الحد الأدنى لربط الوديعة من ألف جنيه.

من 6 أشهر لأقل من عام: 4% سنويا، ويبدأ الحد الأدنى لربط الوديعة من ألف جنيه.

5- بنك القاهرة:

من أسبوع إلى أسبوعين: سعر الفائدة 2.75% سنويا، ويبدأ الحد الأدنى لربط الوديعة من 50 ألف جنيه.

من أسبوعين لأقل من شهر: 3% سنويا، ويبدأ الحد الأدنى لربط الوديعة من 50 ألف جنيه.

من شهر لأقل من شهرين: 4.5% سنويا، ويبدأ الحد الأدنى لربط الوديعة من ألف جنيه.

من شهرين لأقل من 3 أشهر: 4.5% سنويا، ويبدأ الحد الأدنى لربط الوديعة من ألف جنيه.

من 3 أشهر لأقل من 6 أشهر: 4.75% سنويا، ويبدأ الحد الأدنى لربط الوديعة من ألف جنيه.

من 6 أشهر لأقل من عام: 4.75% سنويا، ويبدأ الحد الأدنى لربط الوديعة من ألف جنيه.

6-بنك الإسكندرية:

آجال أسبوع: سعر الفائدة 1.5% سنويا، والحد الأدنى لشراء الوديعة ألف جنيه.

من أسبوعين لأقل من شهر: 1.75% ، والحد الأدنى لشراء الوديعة ألف جنيه.

من شهر لأقل من شهرين: 3.5%، والحد الأدنى لشراء الوديعة ألف جنيه.

من شهرين لأقل من 3 أشهر: 4.5%، والحد الأدنى لشراء الوديعة ألف جنيه.

من 3 أشهر لأقل من 6 أشهر: 4.75%، والحد الأدنى لشراء الوديعة ألف جنيه.

من 6 أشهر إلى سنة: 5.25%، والحد الأدنى لشراء الوديعة ألف جنيه.

7- EG بنك:

من أسبوع لأقل من شهر: سعر الفائدة 2.5% سنويا، والحد الأدنى لشراء الوديعة 25 ألف جنيه.

من شهر لأقل من شهرين: 3% سنويا، والحد الأدنى لشراء الوديعة 500 جنيه.

من شهرين لأقل من 3 أشهر: 3.5% سنويا، والحد الأدنى لشراء الوديعة 500 جنيه.

من 3 أشهر لأقل من 6 أشهر: 4% سنويا، والحد الأدنى لشراء الوديعة 500 جنيه.

من 6 أشهر لأقل من 9 أشهر: 4.5% سنويا، والحد الأدنى لشراء الوديعة 500 جنيه.

من 9 أشهر إلى سنة: 5% سنويا، والحد الأدنى لشراء الوديعة ألف جنيه.