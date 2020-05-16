شهادة الـ 15% ببنكي الأهلي ومصر تجذب 136 مليار جنيه في 7 أسابيع

كتبت- منال المصري:

حققت حصيلة مبيعات شهادة الـ 15٪؜ مرتفعة العائد مبيعات بقيمة 136 مليار جنيه لعدد 750 ألف عميل في 7 أسابيع من بدء طرحها وحتى نهاية تعاملات الخميس الماضي بحسب مسؤولون في بنكي الأهلي ومصر.

وبدأ بنكا الأهلي ومصر، في يوم 22 من شهر مارس الماضي، طرح الشهادة الجديدة بعائد هو الأعلى في مصر، وبأجل عام واحد حيث يبيع البنكان الشهادة إلكترونيا، أي من خلال خدمات الإنترنت بنكنج أو الموبايل بنكنج، وذلك حرصا من البنكين على عدم التكدس في فروعهما.

وقال يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، في تصريحات خاصة لمصراوي، إن مبيعات شهادة 15% مرتفعة العائد بلغت 94 مليار جنيه لعدد 550 ألف عميل في 7 أسابيع من طرحها أمام العملاء.

وقال مصدر مسؤول في بنك مصر، إن حصيلة مبيعات شهادة 15% بلغت 42 مليار جنيه لعدد يقترب من 200 ألف عميل حتى نهاية أمس الخميس الماضي.

ويتجه أغلب العملاء بالبنكين لتجديد شهاداتهم التي انتهت آجالها في شهادة 15% بجانب جذب عدد من العملاء من بنوك أخرى لصالح الشهادة 15% في البنكين

وتبدأ فئات الشهادة من ألف جنيه ومضاعفاتها، وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر، ويمكن الاقتراض بضمان الشهادة، بالإضافة إلى إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية بضمان الشهادة.

ويمكن استرداد الشهادة بعد مضي 6 أشهر اعتبارا من يوم العمل التالي لتاريخ الشراء (تاريخ الإصدار)، وذلك وفقا لقواعد الاسترداد والشروط والأحكام المنظمة.