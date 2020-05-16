التضخم في السودان يصل إلى 99% في شهر أبريل

القاهرة- وكالات:

قال الجهاز المركزي للإحصاء في السودان اليوم السبت إن معدل التضخم السنوي في البلاد بلغ 98.81% في أبريل، من 81.64% في مارس، بسبب ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات والوقود، بحسب وكالة رويترز.

وارتفع التضخم في السنوات القليلة الماضية مدفوعا بأسعار الأغذية والمشروبات وسوق سوداء للدولار الأمريكي. وعرض وزير المالية السوداني يوم الخميس نظاما للمدفوعات النقدية للفقراء في خطوة باتجاه إلغاء دعم الوقود باهظ التكلفة ومعالجة أزمة اقتصادية تعيشها البلاد.