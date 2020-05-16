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التضخم في السودان يصل إلى 99% في شهر أبريل

12:44 م السبت 16 مايو 2020
التضخم في السودان يصل إلى 99% في شهر أبريل

أرشيفية

القاهرة- وكالات:

قال الجهاز المركزي للإحصاء في السودان اليوم السبت إن معدل التضخم السنوي في البلاد بلغ 98.81% في أبريل، من 81.64% في مارس، بسبب ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات والوقود، بحسب وكالة رويترز.

وارتفع التضخم في السنوات القليلة الماضية مدفوعا بأسعار الأغذية والمشروبات وسوق سوداء للدولار الأمريكي. وعرض وزير المالية السوداني يوم الخميس نظاما للمدفوعات النقدية للفقراء في خطوة باتجاه إلغاء دعم الوقود باهظ التكلفة ومعالجة أزمة اقتصادية تعيشها البلاد.

السودان الجهاز المركزي للإحصاء في السودان أسعار الأغذية

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