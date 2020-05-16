26.4 مليار جنيه إيرادات فودافون مصر في العام المالي 2019/2020

كتب- علاء حجاج:

حققت شركة فودافون مصر إيرادات بقيمة 26.4 مليار جنيه خلال العام المالي 2019/2020 ما يعادل 1.46 مليار يورو مقابل 1.1 مليار يورو في الفترة المقارنة، وذلك بحسب نتائج أعمال مجموعة فودافون العالمية.

وتبدأ السنة المالية لشركة فودافون العالمية في 1 أبريل من كل عام وتنتهي في 31 مارس.

وبحسب نتائج مجموعة فودافون العالمية، فإن الوحدة المصرية سجلت أرباحا قبل خصم الفوائد والضرائب خلال العام المالي 2019/2020 بقيمة 6.3 مليار جنيه ما يعادل 666 مليون يورو.

وبلغت الأرباح التشغيلية لشركة فودافون مصر نحو 4.5 مليار جنيه ما يوازي 498 مليون يورو، واحتسبت مجموعة فودافون العالمية متوسط سعر اليورو بـ 18.18 جنيه خلال العام المالي الماضي.

وبحسب نتائج أعمال الشركة الأم فقد بلغ عدد عملاء شركة فودافون مصر بنهاية شهر مارس الماضي نحو 40.2 مليون عميل، وبلغ نسبة عملاء الفاتورة منهم 10.8% والباقي من عملاء الكروت المدفوعة مقدماً.

وبلغ عدد عملاء خدمات الإنترنت الأرضي بالشركة 694 ألف عميل خلال العام المالي 2019/2020 بزيادة 57 ألف عميل عن الفترة المقارنة من العام الماضي.

يذكر أن مجموعة فودافون العالمية، أعلنت منتصف أبريل الماضي عن تمديد مذكرة التفاهم مع شركات الاتصالات السعودية بشأن بيع محتمل لكامل حصتها البالغة 55% في فودافون مصر لها لمدة 90 يوما بسبب تداعيات فيروس كورونا.