أسعار الذهب في مصر تصل إلى مستوى قياسي خلال تعاملات اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الذهب بالسوق المحلي اليوم السبت، لتسجل رقمًا قياسيًا، بحسب ما قاله نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 757 جنيها، مقابل 755 جنيها للجرام، أمس، مسجلًا بذلك أعلى مستوى له في تاريخه.

وقال نجيب إن سعر جرام الذهب عيار 18 ارتفع اليوم إلى 649 جنيها، وعيار 24 إلى 865 جنيها، والجنيه الذهب إلى 6056 جنيها.

وأرجع نجيب ارتفاع أسعار الذهب في السوق المحلي لأعلى مستوى له، إلى قفزة حققها سعر الذهب العالمي ليصل إلى أعلى مستوى له منذ 7 سنوات.

وقفز الذهب أمس بأكثر من 1% إلى مستوى لم يشهده منذ 2012، إذ أضاف تجدد التوتر الأمريكي الصيني إلى مخاوف بشأن تراجع اقتصادي عميق بسبب جائحة فيروس كورونا، وفقًا لوكالة رويترز.

وربح الذهب في المعاملات الفورية 0.77% ليسجل 1743.6 دولار للأوقية (الأونصة) بنهاية تعاملات أمس.

وخلال الجلسة، بلغ أعلى مستوياته منذ نوفمبر 2012 عند 1751.25 دولار. وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.9% إلى 1756.30 دولار.

واليوم وغدًا عطلة رسمية.