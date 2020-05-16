أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا رامز جلال الدوري الألماني مسلسلات رمضان رمضان 2020 الطقس حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

التضامن تستهدف التوسع في تمويل مشروعات زراعية ضمن برنامج فرصة

11:50 ص السبت 16 مايو 2020
التضامن تستهدف التوسع في تمويل مشروعات زراعية ضمن برنامج فرصة

وزارة التضامن الاجتماعي

كتبت- ياسمين سليم:

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تستهدف التوسع في تمويل مشروعات زراعية من خلال برنامج فرصة.

وبحسب في بيان صحفي اليوم السبت فإن الوزيرة عقدت اجتماعًا بفريق مشروع فرصة وعدد من الجهات الشريكة للمشروع منها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وبرنامج الغذاء العالمي ومنظمة الفاو ومؤسسة "كير" العالمية.

وخلال الاجتماع استعرض عاطف الشبراوي، مستشار برنامج فرصة ما تحقق في البرنامج خلال الأشهر الماضية وكذلك أوجه التعاون مع الشركاء في كافة المجالات والتوجهات التي تتبناها الوزارة من خلال البرنامج الذي يركز على مساعدة الفئات التي تقع تحت مظلة الحماية الاجتماعية في التحول من الحماية إلى الإنتاج، بحسب البيان.

وقال البيان إن خلال الاجتماع تم استعراض خطط برنامج فرصة في تنمية مشروعات التمكين الاقتصادي في القطاع الزراعي والاتجاه لتمويل مشروعات إنتاج حيواني وزراعي وتمويل الصناعات الصغيرة في القطاع الزراعي وتنمية الثروة الحيوانية وضمان الأمن الغذائي بجانب التمكين الاقتصادي.

وأضاف أن الوزيرة طلبت وضع استراتيجية للتوسع في دعم المشروعات المرتبطة بالقطاع الزراعي والثروة الحيوانية وخاصة سلاسل القيمة والوحدات الإنتاجية بالتعاون مع كل الشركاء أصحاب الخبرات في هذا المجال وخاصة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

وأعلنت الوزيرة في البيان أن الوزارة في طريقها لتوقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الزراعة للتعاون في تمويل ودعم مبادرات متطورة في عدد من المحافظات خلال الفترة القادمة.

وقالت القباج إنه من الضروري تعميق الشراكة مع المنظمات الدولية العاملة في هذا القطاع للاستفادة من خبراتها ودعمها في الجوانب الفنية والإطلاع على تجارب دول العالم في تمويل المشروعات الصغيرة في القطاع الزراعي.

وزارة التضامن الاجتماعي نيفين القباج مشروعات زراعية برنامج فرصة

الخبر التالى:

بدون مصاريف.. شروط حساب توفير الشباب في 6 بنوك

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 11228

    عدد المصابين

  • 2799

    عدد المتعافين

  • 592

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 4444670

    عدد المصابين

  • 1588858

    عدد المتعافين

  • 302493

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:أسعار الذهب في مصر تصل إلى مستوى قياسي خلال تعاملات اليوم