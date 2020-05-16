التضامن تستهدف التوسع في تمويل مشروعات زراعية ضمن برنامج فرصة

كتبت- ياسمين سليم:

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تستهدف التوسع في تمويل مشروعات زراعية من خلال برنامج فرصة.

وبحسب في بيان صحفي اليوم السبت فإن الوزيرة عقدت اجتماعًا بفريق مشروع فرصة وعدد من الجهات الشريكة للمشروع منها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وبرنامج الغذاء العالمي ومنظمة الفاو ومؤسسة "كير" العالمية.

وخلال الاجتماع استعرض عاطف الشبراوي، مستشار برنامج فرصة ما تحقق في البرنامج خلال الأشهر الماضية وكذلك أوجه التعاون مع الشركاء في كافة المجالات والتوجهات التي تتبناها الوزارة من خلال البرنامج الذي يركز على مساعدة الفئات التي تقع تحت مظلة الحماية الاجتماعية في التحول من الحماية إلى الإنتاج، بحسب البيان.

وقال البيان إن خلال الاجتماع تم استعراض خطط برنامج فرصة في تنمية مشروعات التمكين الاقتصادي في القطاع الزراعي والاتجاه لتمويل مشروعات إنتاج حيواني وزراعي وتمويل الصناعات الصغيرة في القطاع الزراعي وتنمية الثروة الحيوانية وضمان الأمن الغذائي بجانب التمكين الاقتصادي.

وأضاف أن الوزيرة طلبت وضع استراتيجية للتوسع في دعم المشروعات المرتبطة بالقطاع الزراعي والثروة الحيوانية وخاصة سلاسل القيمة والوحدات الإنتاجية بالتعاون مع كل الشركاء أصحاب الخبرات في هذا المجال وخاصة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

وأعلنت الوزيرة في البيان أن الوزارة في طريقها لتوقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الزراعة للتعاون في تمويل ودعم مبادرات متطورة في عدد من المحافظات خلال الفترة القادمة.

وقالت القباج إنه من الضروري تعميق الشراكة مع المنظمات الدولية العاملة في هذا القطاع للاستفادة من خبراتها ودعمها في الجوانب الفنية والإطلاع على تجارب دول العالم في تمويل المشروعات الصغيرة في القطاع الزراعي.