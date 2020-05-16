مع اقتراب العيد.. ارتفاع في أسعار السمك والمأكولات البحرية بسوق الجملة

كتب- علاء حجاج:

مع اقتراب انتهاء شهر رمضان الكريم وقدوم عيد الفطر المبارك، ارتفعت أسعار بعض الأسماك والمأكولات البحرية.

وارتفع سعر السمك البوري والمكرونة السويسي خلال تعاملات اليوم السبت، في سوق الجملة بالعبور ما بين 4 إلى 5 جنيهات، فيما زاد سعر الجمبري 10 جنيهات للكيلو، وارتفع كيلو البلطي جنيهاً واحداً.

وارتفع سعر كيلو السمك البوري اليوم بنحو 4 جنيهات، ليتراوح ما بين 40 و50 جنيها، مقارنة بأسعار أمس الجمعة.

وارتفع سعر كيلو السمك البلطي جنيها ليتراوح اليوم بين 24 و27 جنيها، فيما استقر سعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 و90 جنيها.

وارتفع سعر كيلو المكرونة السويسي 5 جنيهات للكيلو، ليترواح اليوم بين 65 و75 جنيها للكيلو.

وارتفع سعر كيلو الجمبري بمقدار 10 جنيهات، ليتراوح اليوم بين 300 و370 جنيه، بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

وزاد سعر كيلو السبيط والكاليماري 10 جنيهات، ليسجل سعر الكيلو بين 110 جنيهات و170 جنيها.

واستقر سعر كيلو الكابوريا اليوم السبت عند مستوياته أمس الجمعة، ليتراوح بين 30 و130 جنيها.