94 مليار جنيه مبيعات شهادة الـ 15% في البنك الأهلي في 7 أسابيع

كتبت- منال المصري:

قال يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، في تصريحات خاصة لمصراوي، إن مبيعات شهادة 15% مرتفعة العائد بلغت 94 مليار جنيه في 7 أسابيع من طرحها أمام العملاء.

وأضاف أبو الفتوح أن 550 ألف عميل إجمالي عدد العملاء الذين اشتروا الشهادة مرتفعة العائد حتي نهاية تعاملات يوم الخميس الماضي.

وبدأ بنكا الأهلي ومصر، في يوم 22 من شهر مارس الماضي، طرح الشهادة الجديدة بعائد هو الأعلى في مصر، وبأجل عام واحد حيث يبيع البنكان الشهادة إلكترونيا، أي من خلال خدمات الإنترنت بنكنج أو الموبايل بنكنج، وذلك حرصا من البنكين على عدم التكدس في فروعهما.

وتبدأ فئات الشهادة من ألف جنيه ومضاعفاتها، وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر، ويمكن الاقتراض بضمان الشهادة، بالإضافة إلى إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية بضمان الشهادة.

ويمكن استرداد الشهادة بعد مضي 6 أشهر اعتبارا من يوم العمل التالي لتاريخ الشراء (تاريخ الإصدار)، وذلك وفقا لقواعد الاسترداد والشروط والأحكام المنظمة.

أعلن البنك الأهلي المصري يوم الخميس الماضي تحقيق طفرة غير مسبوقة في حجم محفظة الودائع الخاصة بالبنك لتصل إلى أكثر من 1.5 تريليون جنيه بنهاية الشهر الماضي بحصة سوقية 30% وهي الأعلى على مستوى الجهاز المصرفي.

وقال يحيي أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري إن ودائع العملاء تتضمن مختلف أنواع الحسابات سواء جارية أو توفير، إضافة إلى الودائع لأجل وكذا الشهادات الادخارية بمختلف أنواعها وآجالها ودوريات صرف عائدها وفقا والمتطلبات الخاصة بعملاء البنك.