تنمية الصادرات يستثمر 200 مليون جنيه في البنية التكنولوجية بسبب كورونا

كتبت- منال المصري:

قال أحمد جلال نائب رئيس البنك المصري لتنمية الصادرات، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي" إن البنك قرر رفع استثمارته في البنية التكنولوجية إلى 200 مليون جنيه خلال العام المالي القادم مقابل 150 مليون جنيه بالعام المالي الجاري، وذلك بعد تحول اتجاهات العملاء إلى استخدام الخدمات المصرفية الإلكتراونية للوقاية من فيروس كورنا المستجد.

وأشار جلال إلى أن توسع البنك في الخدمات المصرفية الإلكتراونية تواكب المتغيرات التي طرأت على ثقافة العملاء في زيادة الاشتراك في المنتجات الرقمية بهدف ميكنة المدفوعات، والحد من تداول الكاش للحفاظ على سلامتهم باعتبار البنكوت أحد الأنواع الناقلة للفيروس.

ويطرح البنك المصري لتنمية الصادرات خدمات رقمية مختلفة مثل المحفظة الذكية التي تتيح تسديد المشتريات والفواتير الشهرية عبر الهاتف المحمول، وكذلك خدمة الإنترنت بنكنج، والموبايل بنكنج الذي يتيح للعميل إجراء عمليات مصرفية هلي حساباته إلكترونيا دون الذهاب للفرع، كما يعمل البنك حاليا على إصدار منتجات جديدة.

وساعد فيروس كورونا على اختصار مجهود طويل لتنفيذ خطة المجلس القومي للمدفوعات، والبنك المركزي لميكنة المدفوعات الذي يمثل هدف استراتيجي تعمل الدولة قبل 3 سنوات على ترسيخه بين فئات المجتمع المختلفة، لتحقيق الشمول المالي.