مصلحة الضرائب: 3 طرق لسداد المساهمة التكافلية إلكترونيا

كتب – مصطفى عيد:

قال رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، في بيان اليوم الجمعة، إنه يِتم سداد المساهمة التكافلية من خلال ثلاث طرق إلكترونياً عن طريق منظومة الإقرارات الضريبية من خلال كروت الدفع الإلكترونية، أو سدادها بالبنوك، أو سدادها بكروت الدفع الإلكترونية أو بشيكات بالمأموريات الضريبية.

وأضاف رئيس المصلحة، أن هذا حرصاً من المصلحة على التيسير على الممولين وتسهيل كافة الإجراءات أمامهم، والحفاظ على صحتهم في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.

وقال عبد القادر إنه تم إتاحة سداد المساهمة التكافلية أون لاين وذلك عن طريق بوابة السداد الالكتروني الخاصة بمركز الدفع والتحصيل الالكتروني من خلال الموقع الالكتروني للإقرارات الضريبية www.incometax.gov.eg منذ 29 مارس 2020.

وأوضح أن طرق السداد المتاحة إلكترونياً تكون باستخدام بطاقات الدفع الإلكتروني ( فيزا – ماستركارد) وذلك مقيد بالحد الأقصى المسموح به لبطاقة الممول .

وأشار رئيس المصلحة، إلى أن الممولين يمكنهم سداد مدفوعة المساهمة التكافلية بالبنوك أيضا، وذلك ضمن المدفوعات التي تحصل من خلال قنوات التحصيل الإلكتروني المتاحة حالياً من خلال أفرع البنوك المشتركة في منظومة مركز الدفع والتحصيل الالكتروني الحالية.

وأوضح أنه يوجد نموذج جديد به المساهمه التكافلية مدفوعه ضرائب برقم التسجيل ، هذا بالإضافة إلى قبول سداد المساهمة التكافلية بشيكات أو بكروت الدفع الإلكتروني بمقر الوحدات التنفيذية بالمصلحة ) مأموريات /مكاتب ) دخل .

يذكر أنه طبقاً لقانون نظام التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018 واللائحة التنفيذية الصادرة في مايو 2018، والتي تقوم على التكافل الاجتماعي بغرض تغطية علاج جميع المواطنين في جمهورية مصر العربية لصالح الهيئة العامة للتأمين الصحي، والتي تدخل في حصيلة منظومة التأمين الصحي على أن تتولى مصلحة الضرائب المصرية تحصيلها.